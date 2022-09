Euro-Bund Future merklich unter Druck

Übergeordnet tendiert der Euro-Bund Future bereits seit Auflösung einer Seitwärtsspanne Anfang Februar dieses Jahres talwärts und begab sich in einem ersten Schritt auf 140,67 Euro bis Mitte Juni abwärts. Nach einem anschließenden Pullback in den Widerstandsbereich um 160,00 Euro herrscht wieder ein Abwärtstrend, dieser brachte Abschläge auf 143,40 Euro im gestrigen Verlauf hervor. Die straffe Zinspolitik der EZB könnte für weitere Verluste sorgen und würde ein entsprechend positives Chartbild für ein Investment gestalten.

Jahrestiefs im Fokus

Kurzzeitig dürften zunächst einmal die Jahrestiefs bei 140,67 Euro in den unmittelbaren Fokus nach dem Zinsentscheid rücken, bei weiterer Schwäche könnte der Euro-Bund Future auf Sicht der nächsten Wochen sogar in den nächstgrößeren Unterstützungsbereich um 136,20 Euro durchgereicht werden. Entsprechende Short-Positionen würden sich hierauf anbieten. Ein bullisches Szenario kann für die Bundesanleihe dagegen nicht ausgerufen werden, erst oberhalb von mindestens 149,35 Euro steigt die Wahrscheinlichkeit einer längeren Erholungsphase an 153,95 und glatt 160,00 Euro an.