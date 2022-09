IRW-News: Makara Mining Corp.: Makara Mining gibt Optionsvereinbarung für Konzessionspaket in Yukon bekannt

IRW-PRESS: Makara Mining Corp.: Makara Mining gibt Optionsvereinbarung für Konzessionspaket in Yukon bekannt

Vancouver, B.C. - 9. September 2022 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung mit Cape Trust & Investment Company (Cape Trust) in Bezug auf einen Teil seiner Konzessionsgebiete in Yukon abgeschlossen hat (die Optionsvereinbarung). Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann Cape Trust eine Beteiligung von bis zu 40 % (die Option) an (i) dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Win, (ii) die Beteiligung des Unternehmens am Konzessionsgebiet Idaho und (iii) die Beteiligung des Unternehmens am Konzessionsgebiet Rude Creek erwerben, die sich alle im Bergbaugebiet Whitehorse im Yukon befinden (gemeinsam das Konzessionsgebiet).

Grant Hendrickson, CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, Cape Trust als langfristigen Partner bei unseren Yukon-Projekten zu begrüßen. Das für eine vollständige Ausübung der Option erforderliche Kapital wird es uns ermöglichen, unsere Explorationsprogramme sinnvoll voranzutreiben und die erforderliche Lagerinfrastruktur vor Ort aufzubauen.

Zur Ausübung der Option ist Cape Trust verpflichtet, dem Unternehmen insgesamt US$700.000 in bar zu zahlen und insgesamt US$27.000.000 für Explorationsaufwendungen auf dem Konzessionsgebiet bereitzustellen, und zwar in Übereinstimmung mit dem folgenden Zeitplan:

Zeitpunkt Barzahlungen (US-Dollar) Explorationsaufwendungen (US-Dollar)

Innerhalb von zwei Tagen nach dem Datum des $100.000 -

Inkrafttretens

1. Jahrestag des Inkrafttretens $100.000 $1.500.000

2. Jahrestag des Inkrafttretens $100.000 $2.500.000

3.. Jahrestag des Inkrafttretens $100.000 $3.000.000

4. Jahrestag des Inkrafttretens $100.000 $6.000.000

5. Jahrestag des Inkrafttretens $100.000 $7.000.000

6. Jahrestag des Inkrafttretens $100.000 $7.000.000

Das Unternehmen bleibt während des Optionszeitraums der Betreiber des Konzessionsgebiets.

Über Makara Mining Corp.

Makara Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiete Rude Creek und Idaho Creek im Yukon in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Grant Hendrickson

Director und Chief Executive Officer

Telefon: 604-372-3707

E-Mail: grant@makaramining.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit und Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die Zahlung von Barmitteln und die Finanzierung von Explorationsausgaben gemäß der Optionsvereinbarung sowie über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie können, werden, planen, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Wertpapierdokumenten unter www.sedar.com näher beschrieben. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67394

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67394&tr=1

