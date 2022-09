Original-Research: HAEMATO AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: HAEMATO AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu HAEMATO AG Unternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE000A289VV1 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 37,55 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann 1.HJ 2022: Durch Wegfall der Umsätze mit Corona-Schnelltests erwartungsgemäß rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung, Ergebnisprognose bestätigt, Kursziel nach Anhebung risikolosen Zinssatzes auf 37,55 EUR (bisher: 49,00 EUR) reduziert; Rating: KAUFEN Wie erwartet, weist die HAEMATO AG im ersten Halbjahr 2022 mit einem Rückgang der Umsatzerlöse um 20,2 % auf 120,97 Mio. EUR (VJ: 151,53 Mio. EUR) eine insgesamt rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Hauptverantwortlich dafür ist der Wegfall der Umsätze aus dem Vertrieb von Covid-19-Laientests, die insbesondere im ersten Halbjahr 2021 zu einer außerordentlichen Umsatzsteigerung geführt hatten. Aufgrund des Überangebotes am Markt hatte das HAEMATO-Management Mitte des vergangenen Geschäftsjahres den Vertrieb von Antigen-Schnelltests aufgegeben. Nach Unternehmensangaben wurden damit in der Vorjahresperiode Umsatzerlöse in Höhe von rund 25 Mio. EUR erwirtschaftet, womit in der bereinigten Darstellung lediglich ein Umsatzrückgang in Höhe von 4,4 % verbleibt. Der Ergebnisrückgang im Zusammenhang mit dem Wegfall der Corona-Selbsttests hatte in Summe zu einem Rückgang des EBIT auf 4,39 Mio. EUR (VJ: 7,23 Mio. EUR) geführt. Dass aber die HAEMATO AG mit dem Erwerb der M1 Aesthetics GmbH und der Konzentration auf margenstärkere Produkte im Specialty Pharma- Bereich ein spürbar höheres Rentabilitätsniveau aufweist, wird anhand des Vergleiches mit den vorhergehenden Halbjahren ersichtlich. Im ersten Halbjahr 2020 wurden mit einem EBIT in Höhe von 1,23 Mio. EUR und einer EBIT-Marge in Höhe von 1,1 % deutlich niedrigere Werte erreicht. Mit Veröffentlichung des Halbjahresberichtes hat das Management der HAEMATO AG die im Geschäftsbericht 2021 publizierte Guidance bestätigt. Zumindest auf EBIT-Ebene geht der Vorstand davon aus, unverändert eine Bandbreite von 8 bis 10 Mio. EUR erreichen zu können. Die Umsatz-Guidance, die im Geschäftsbericht 2021 in einer Bandbreite von 250 bis 280 Mio. EUR in Aussicht gestellt war, wurde im aktuellen Halbjahresbericht nicht mehr konkret erwähnt. Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: auch wenn wir eine rückläufige Umsatzentwicklung erwartet hatten, die Umsatzerlöse lagen etwas unterhalb unserer Erwartungen, auf Ebene des EBITDA und des EBIT wurden jedoch unsere Erwartungen erfüllt. Insbesondere der hohe Rohertrag des Segments Speciality Pharma sowie die allgemein niedrigen operativen Kosten hatten die Ergebnismargen stärker als erwartet ansteigen lassen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, reduzieren wir unsere Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 auf 243,86 Mio. EUR (VJ: 264,36 Mio. EUR) lassen jedoch unsere operativen Ergebnisschätzungen nahezu unverändert, was eine Verbesserung der Ergebnismargen impliziert. Mit Berücksichtigung der höheren Abschreibungen auf Finanzanlagen reduzieren wir unsere Nachsteuerergebnisschätzung auf 5,00 Mio. EUR (GBC-Schätzung bisher: 6,51 Mio. EUR). Ausgehend vom niedrigeren Umsatzniveau passen wir auch unsere Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre an. Dabei berücksichtigen wir die weitere Eintrübung des Konsumklimas in Deutschland, welche sich insbesondere auf den Selbstzahlerbereich 'Lifestyle & Aesthetics' negativ auswirken könnte. Darüber hinaus liegt mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ein neuer Gesetzesentwurf zur Stabilisierung der Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen vor. Ein Bestandteil dieses Gesetzes ist die ab 2023 vorgesehene Anhebung der Rabattierung für patentengschützte Arzneimittel um 5,0 %, was sich auf den Bereich 'Specialty Pharma' ebenfalls negativ auswirken könnte. Trotz der Reduktion unserer Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 unterstellen wir, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, das höhere Rentabilitätsniveau stärker als erwartet ansteigen zu lassen. Hier haben wir das stärkere Wachstum des margenstarken 'Lifestyle & Aesthetics'- Segments berücksichtigt, welches im strategischen Fokus der Gesellschaft ist. Zudem hat die Portfoliobereinigung im 'Specialty Pharma'-Segment schneller als erwartet 'Früchte getragen'. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 37,55 EUR (bisher: 49,00 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion ist dabei sowohl auf die Anhebung des risikolosen Zinssatzes und damit des Diskontierungssatzes als auch auf die von uns vorgenommene Prognosereduktion zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25447.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

