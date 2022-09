Kion: Aktie verliert nach Gewinnwarnung klar zweistellig

Quelle: Who is Danny/Shutterstock.com

Die Anleger von Kion haben am Mittwoch geschockt auf eine Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers reagiert. Die Aktie ist mit Abstand größter Verlierer im Nebenwertesegment MDAX am Mittwoch mit einem Abschlag von aktuell knapp 20 Prozent auf aktuell 27,20 EUR.

'Hässliche" Gewinnwarnung

Unter 30 Euro hatten die Aktien auf Xetra zuletzt Ende 2014 notiert. Kion rechnet im dritten Quartal wegen gestiegener Kosten im Projektgeschäft mit einem Verlust im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Störungen in den Lieferketten und deutlich gestiegene Kosten wirkten sich negativ aus. Der Auftragseingang wird dem Unternehmen zufolge deutlich unter dem Niveau des Vorjahresquartals liegen.

Analysten fanden teilweise deutliche Worte. Der Experte Fabian Semon von der Investmentbank Oddo BHF nannte die Warnung "hässlich". Das Geschäftssegment Lieferketten sei erstmals in seiner Geschichte verlustträchtig. Der Fachmann Nicholas Green von Bernstein Research ergänzte, das Problem seien offenkundig Verträge des Logistikspezialisten zu festen Preisen in der Warenhausautomation. Dadurch könnten gestiegene Kosten nicht an die Kunden weitergegeben werden.

2014er Tief im Visier

Die schlechte Nachricht für die Käufer: Bis zum Zwischentief aus dem Jahre 2014 bei 25,25 EUR gibt es keine nennenswerten Unterstützungen. Der Weg des geringsten Widerstands bleibt unterhalb von 32,50 EUR vorerst weiter klar südwärts.