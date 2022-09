DGAP-News: artnet AG: Artnet stellt Senior Specialist für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst ein

DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Artnet stellt Senior Specialist für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst ein, Nadine Kriesemer wechselt zu Artnet als Senior Specialist für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst

Zuvor war sie Direktorin bei Sotheby's, Levy Gorvy und Rumbler sowie der Galerie Thomas

Über 20 Jahre Erfahrung in der Welt der Auktionen und Galerien New York/Berlin, 15. September 2022: Die Artnet AG, die führende Plattform für Kunstmarktdaten und -medien und der globale Online-Marktplatz für bildende Kunst, freut sich Nadine Kriesemer als Senior Specialist, Post War & Contemporary Art, zu Artnet ankündigen zu können. Kriesemer wird dafür verantwortlich sein die Abteilung Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst zu erweitern und die globale Entwicklung der Artnet Auctions zu beschleunigen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in führenden Galerien und Auktionshäusern bringt Nadine Kriesemer eine Fülle von Wissen zu Artnet. Zuvor war sie Direktorin und Spezialistin für die Abteilungen Impressionismus, Moderne und Zeitgenössische Kunst bei Sotheby's. Außerdem war Kriesemer Direktorin bei Levy Gorvy und Rumbler in Zürich und zuletzt Direktorin der renommierten Galerie Thomas in München. "Die Transformation zu einem digitalen Markt ist die Zukunft und Artnet ist ein Pionier auf diesem Gebiet in der Kunstwelt. Der Enthusiasmus und die Visionen, die ich im Team von Artnet erlebt habe, sind unglaublich", sagt Nadine über ihren Wechsel zu Artnet. "Artnet hat durch die strategische Nutzung unserer digitalen Plattform und ihrer großen Reichweite erhebliche Fortschritte beim Aufbau globaler Kunden gemacht", so Colleen Cash, VP, Auctions. "Die nächste Wachstumsphase besteht für uns darin, dieses digitale Netzwerk mit führenden Talenten in den wichtigsten Städten der Welt zu verbinden. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Nadine und werden uns auch im Jahr 2022 und darüber hinaus auf die europäische Geschäftsentwicklung konzentrieren. "Kriesemer wird in Zürich ansässig sein und als zentrale Ansprechpartnerin für Kunden in der europäischen Zeitzone fungieren. "Das Angebot der Artnet Auctions ist darauf ausgerichtet, ein hohes Tempo bei dem Angebot von Qualität und Volumen beizubehalten und sogar zu übertreffen. Ich freue mich sehr, dass Nadine Kriesemer mein Team von erfahrenen und Geschäftstüchtigen Spezialisten verstärkt", sagte Johannes Vogt, Leiter des Bereichs Nachkriegskunst und zeitgenössische Kunst.



