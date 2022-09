SMA SOLAR - Wo liegt das nächste Einstiegslevel?

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 54,000 € (XETRA)

Von Mai 2021 bis Juni dieses Jahres arbeitete die Aktie von SMA Solar an einer großen Umkehrformation. Diese wurde mit dem Anstieg über die Widerstände bei 48,48 und 51,15 EUR im Juli vollendet und damit ein mittelfristiges Kaufsignal ausgelöst. Im ersten Schritt stieg die Aktie daraufhin an das Kursziel bei knapp 61,00 EUR. Dort stoppte der Anstieg und ging in einen steilen Rücklauf an die 48,48-EUR-Marke über. Diese konnte von den Bullen Anfang September verteidigt werden.

Über 56,34 EUR wieder mit Chance auf neue Rallyhochs

Um jetzt den Aufwärtstrend der letzten Monate fortzusetzen, sollte die Aktie über das frühere Zwischenhoch bei 55,00 EUR und das 61,8 %- Retracement der laufenden Abwärtskorrektur bei 56,34 EUR ansteigen. Damit wäre ein Kaufsignal gebildet und zumindest die 61,00-EUR-Marke wieder erreichbar. Oberhalb dieser und der Hürde bei 63,15 EUR könnte sich der Aufwärtstrend mit einem Anstieg über die langfristige Abwärtstrendlinie beschleunigen und die Aktie bis 70,00 und 71,80 EUR angetrieben werden.

Wird dagegen im weiteren Verlauf die Unterstützung bei 51,15 EUR unterschritten, dürfte sich die Korrekturphase in den kommenden Wochen in Richtung 48,48 EUR und darunter bereits bis 43,00 EUR ausdehnen.

