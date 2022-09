DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft: Konzernbeteiligung EUROPIPE erhält Großauftrag für Leitung im Golf von Mexiko

DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Salzgitter Aktiengesellschaft: Konzernbeteiligung EUROPIPE erhält Großauftrag für Leitung im Golf von Mexiko



16.09.2022 / 12:37 CET/CEST

Die EUROPIPE GmbH, ein Joint Venture der Salzgitter Mannesmann GmbH und der Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, erhielt Ende August vom Unternehmen TC Energy (TCE) den Auftrag für die Lieferung der Southeast Gateway Pipeline im Golf von Mexiko. In Zusammenarbeit mit dem staatlichen mexikanischen Stromversorger Comisión Federal de Electricidad (CFE) baut TCE eine neue Offshore-Gasleitung zur Sicherung der Stromversorgung im Südosten Mexikos. Die 715 km lange Tiefseeleitung ist eine 4,5 Mrd. USD Investition zur Versorgung Millionen Mexikanern mit Energie. Rund die Hälfte der sehr anspruchsvollen Dickwand-Pipelinerohre in 36“ (DN 914 mm) wird von

EUROPIPE Mülheim geliefert. Der Auftrag beinhaltet die Lieferung von 265.000 Tonnen Rohre (365 km) inklusive Antikorrosionsbeschichtung. Die Southeast Gateway Pipeline, die Mitte 2025 in Betrieb genommen werden soll, verläuft von

Tuxpan (Bundesstaat Veracruz) durch den Golf von Mexiko nach Coatzacoalcos (Bundesstaat Veracruz) und Dos Bocas (Bundesstaat Tabasco) und soll ca. 37 Mio. Kubikmeter Erdgas pro Tag transportieren. Das Vormaterial für die Rohrproduktion stellen die Gesellschafter der EUROPIPE, der Salzgitter-Konzern und die AG der Dillinger Hüttenwerke, bereit. Die EUROPIPE-Tochtergesellschaft MÜLHEIM PIPECOATINGS GmbH übernimmt die Außenbeschichtung und Innenauskleidung der Rohre. Kontakt: Markus Heidler



16.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

