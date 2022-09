IGI Inex (UK) wird strategischer Investor in quantumrock und festigt damit die Partnerschaft zwischen führender Investmentgruppe und Vorreiter im Bereich künstlichen Intelligenz

IGI Inex erwirbt relevante Aktienposition an quantumrock basierend auf der Bewertung von in Höhe von 30 Millionen Euro verbunden mit dem Recht, die Aktienposition im Laufe der Zeit zu erweitern.

Die in London ansässige globale Investmentgesellschaft IGI Inex Holding gibt heute bekannt, dass sie sich als strategischer Investor an dem in München ansässigen führenden Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), quantumrock, beteiligt hat. Als strategischer Beteiligungspartner erwarb IGI eine relevante Anteilsposition basierend auf der Unternehmensbewertung von 30 Millionen Euro, verbunden mit dem Recht, die Anteilsposition im Laufe der Zeit auf die Mehrheit zu erweitern. Die Kombination der Vermögenswerte und Kompetenzen der Unternehmen bietet die einmalige Gelegenheit, eine neue Kategorie von asset-besicherten Anlageprodukten zu entwickeln, die für viele institutionelle Marktanleger ein überaus attraktives Angebot darstellt.

"Der Schutz vor Verlusten und die Absicherung von Anlageprodukten sind heutzutage die wichtigsten Anforderungen großer institutioneller Anleger. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere bereits überzeugenden KI-gestützten Produkte wie Absolute Return, Treasury Alpha und Single Stock Selection Alpha mit einer asset-besicherten Verlustabsicherung kombinieren und eine echte Antwort auf diese Marktnachfrage liefern können." -Stefan Tittel, CEO von quantumrock

IGI Inex ist ein weltweit führendes Unternehmen für Investitionen in und Bergbauförderung von Edelsteinen, Eisenerz und Kupfer und besitzt mehrere Tochtergesellschaften wie IGI Inex Real Estate, IGI Inex Trading, SouthCapital und IGI Inex Global Investments sowie Beteiligungen wie Seabury Capital. IGI möchte seine umfangreichen Edelstein-, Eisenerz- und Kupferbestände in Form von Sicherheiten für strukturierte Produkte im Sinne einer ergänzenden Kapitalmarktverwertung nutzen, was die Gruppe zu einer idealen Ergänzung für quantumrock macht. quantumrock ist in der Lage, sehr skalierbar individualisierte Investmentprodukte für institutionelle Kunden zu entwickeln sowie vorherrschende Anlagethemen in KI-unterstützte Anlagemodelle zu paketieren. Künftig wird es diese nun mit Asset-Besicherung geben.

"Der Einstieg bei quantumrock ist eine ideale Ergänzung für IGI, da wir unsere Rohstoffbestände intelligent monetarisieren wollen. Als führender Anbieter von KI- und ML-Technologie für die Vermögensverwaltung kann quantumrock diese Vision nicht nur unterstützen, sondern wir können gemeinsam eine spannende neue Kategorie von Anlageprodukten entwickeln." - Werner Schmidt, CEO von IGI Inex.

Im Rahmen der Partnerschaft wird quantumrock seine zum Patent angemeldete KI-Plattform nutzen, um eine breite Palette innovativer Anlageprodukte zu entwickeln, die für einen großen Kundenstamm investierbar sind und über die Rohstoffbestände von IGI besichert sein werden, z. B. Factor-Investing-Anlagemodelle mit Verlustschutz oder garantierter Rendite. Einen zusätzlichen Mehrwert für Investoren wird die Produktpalette von asset-besicherten Rohstoff-Investments bringen, die in Zeiten hoher Inflation und allgemeiner Marktunsicherheit stark nachgefragt werden. Es ist geplant, quantumrock als erste Adresse und globale Marke für diese Produktklassen zu etablieren

Über IGI Inex Holding (UK): IGI Inex Holding (UK) ist eine globale Investmentgesellschaft in Privatbesitz mit Sitz in London, die von Werner Schmidt, einem in São Paulo ansässigen Unternehmer und gebürtigen Deutschen, gegründet wurde. IGI ist eine Holdinggesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wurde, mehrere Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Förderung, Immobilien und Private Equity Investment unter einem Dach zu bündeln.

Über Quantumrock GmbH: Quantumrock ist ein KI-Asset-Tech-Unternehmen, das sich durch eine innovative KI/ML-Plattform auszeichnet, die zur schnellen Analyse großer Mengen von Marktdaten eingesetzt wird, um Alpha-generierende Anlageodelle zu entwickeln. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und besteht aus rund 30 Deep-Tech-Ingenieuren, Finanz-/Kapitalmarktexperten und internationalen ehemaligen Top-Managern aus dem Banken- und Technologiesektor als Mitarbeiter und Berater.

