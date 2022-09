Sopra Steria: Weekly Disclosure of Transactions in Own Shares From September 12th to 16th, 2022

Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the

transaction Identity code of the

financial instrument

(Code ISIN) Total daily volume

(in number of

shares) Daily weighted

average purchase

price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 16/09/2022 FR0000050809 2,000 140.1938 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 16/09/2022 FR0000050809 2,248 140.6028 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 15/09/2022 FR0000050809 2,404 144.9381 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 14/09/2022 FR0000050809 2,690 144.2276 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 13/09/2022 FR0000050809 4,458 145.5436 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the

Issuer Name of

the

Broker Identity

code of the

Broker Day/Hour of the

transaction (CET) (CET)

Identity

code of the

financial

instrument Price per unit Currency Quantity

bought Identity

code of the

Market Reference

number of

the

transaction Purpose of

the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:29:32+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 176 XPAR 71319584 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:29:32+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 19 XPAR 71319583 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:29:32+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 20 XPAR 71319582 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:29:32+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 34 XPAR 71319581 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:28:42+140:00 FR0000050809 139.80 EUR 1 XPAR 71319370 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:25+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 31 XPAR 71318700 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 39 XPAR 71318686 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 25 XPAR 71318685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 58 XPAR 71318684 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 2.00 XPAR 71318683 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 139.90 EUR 13.00 XPAR 71318682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 140 EUR 5.00 XPAR 71318681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 140 EUR 49.00 XPAR 71318680 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 140 EUR 27.00 XPAR 71318679 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:23:14+140:00 FR0000050809 140 EUR 1.00 XPAR 71318678 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:21:27+140:00 FR0000050809 140 EUR 250.00 XPAR 71318470 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:13:47+140:00 FR0000050809 140 EUR 66.00 XPAR 71317379 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:13:47+140:00 FR0000050809 140 EUR 2.00 XPAR 71317378 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:12:26+140:00 FR0000050809 140 EUR 2.00 XPAR 71317138 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:12:26+140:00 FR0000050809 140 EUR 1.00 XPAR 71317137 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:12:26+140:00 FR0000050809 140 EUR 80.00 XPAR 71317136 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:40+140:00 FR0000050809 140 EUR 17.00 XPAR 71316982 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 4.00 XPAR 71316904 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 3.00 XPAR 71316903 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 2.00 XPAR 71316902 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 5.00 XPAR 71316901 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 11.00 XPAR 71316900 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 17.00 XPAR 71316899 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 21.00 XPAR 71316898 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:11:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 19.00 XPAR 71316897 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:02:15+140:00 FR0000050809 140 EUR 19.00 XPAR 71316030 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T17:02:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 44.00 XPAR 71315981 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 19.00 XPAR 71310737 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 10.00 XPAR 71310736 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 51.00 XPAR 71310735 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 14.00 XPAR 71310734 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 23.00 XPAR 71310733 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 15.00 XPAR 71310728 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 25.00 XPAR 71310727 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:19:44+140:00 FR0000050809 140 EUR 30.00 XPAR 71310726 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:05:00+140:00 FR0000050809 140 EUR 175.00 XPAR 71308851 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:04:14+140:00 FR0000050809 140 EUR 10.00 XPAR 71308721 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T16:04:14+140:00 FR0000050809 140 EUR 65.00 XPAR 71308720 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:57:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 134.00 XPAR 71307719 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:57:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 54.00 XPAR 71307718 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:56:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 62.00 XPAR 71307609 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 64.00 XPAR 71307529 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 105.00 XPAR 71307528 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 9.00 XPAR 71307527 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 4.00 XPAR 71307526 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 2.00 XPAR 71307525 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 29.00 XPAR 71307524 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 10.00 XPAR 71307523 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 7.00 XPAR 71307522 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 8.00 XPAR 71307521 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:30+141:00 FR0000050809 141 EUR 12.00 XPAR 71307520 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:15+141:00 FR0000050809 141 EUR 200.00 XPAR 71307433 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:15+141:00 FR0000050809 141 EUR 19.00 XPAR 71307432 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:15+141:00 FR0000050809 141 EUR 6.00 XPAR 71307431 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:04+141:00 FR0000050809 141 EUR 100.00 XPAR 71307365 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:04+141:00 FR0000050809 141 EUR 10.00 XPAR 71307364 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:04+141:00 FR0000050809 141 EUR 50.00 XPAR 71307363 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:04+141:00 FR0000050809 141 EUR 13.00 XPAR 71307362 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T15:55:04+141:00 FR0000050809 141 EUR 2.00 XPAR 71307361 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T12:15:36+141:00 FR0000050809 141 EUR 285.00 XPAR 71292292 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T12:15:36+141:00 FR0000050809 141 EUR 15.00 XPAR 71292291 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:52:49+140:00 FR0000050809 140 EUR 151.00 XPAR 71285163 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:52:49+140:00 FR0000050809 140 EUR 8.00 XPAR 71285162 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:52:49+140:00 FR0000050809 140 EUR 39.00 XPAR 71285161 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:52:49+140:00 FR0000050809 140 EUR 2.00 XPAR 71285160 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 6.00 XPAR 71283198 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 30.00 XPAR 71283197 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 50.00 XPAR 71283196 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 40.00 XPAR 71283195 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 10.00 XPAR 71283194 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 11.00 XPAR 71283193 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 12.00 XPAR 71283192 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 10.00 XPAR 71283191 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 30.00 XPAR 71283190 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:27:12+139:00 FR0000050809 139 EUR 1.00 XPAR 71283189 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 100.00 XPAR 71281879 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 26.00 XPAR 71281878 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 10.00 XPAR 71281877 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 10.00 XPAR 71281876 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 10.00 XPAR 71281875 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 16.00 XPAR 71281874 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:40+139:00 FR0000050809 139 EUR 20.00 XPAR 71281873 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:26+139:00 FR0000050809 139 EUR 5.00 XPAR 71281855 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T10:12:26+139:00 FR0000050809 139 EUR 3.00 XPAR 71281854 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:43:09+140:00 FR0000050809 140 EUR 74.00 XPAR 71279155 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:43:09+140:00 FR0000050809 140 EUR 26.00 XPAR 71279154 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:36:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 143.00 XPAR 71278307 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:36:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 10.00 XPAR 71278306 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:36:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 10.00 XPAR 71278305 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:36:01+141:00 FR0000050809 141 EUR 37.00 XPAR 71278302 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:31:23+141:00 FR0000050809 141 EUR 19.00 XPAR 71277859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:31:23+141:00 FR0000050809 141 EUR 178.00 XPAR 71277858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:30:55+141:00 FR0000050809 141 EUR 3.00 XPAR 71277803 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:21:20+142:00 FR0000050809 142 EUR 200.00 XPAR 71276875 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:03:54+142:00 FR0000050809 142 EUR 100.00 XPAR 71274469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:03:07+142:00 FR0000050809 142 EUR 2.00 XPAR 71274276 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:03:07+142:00 FR0000050809 142 EUR 56.00 XPAR 71274275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:03:07+142:00 FR0000050809 142 EUR 17.00 XPAR 71274274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-16T09:03:07+142:00 FR0000050809 142 EUR 73.00 XPAR 71274273 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 24.00 XPAR 71268699 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 146.00 XPAR 71268698 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 78.00 XPAR 71268697 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71268696 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 102.00 XPAR 71268695 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 128.00 XPAR 71268694 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 84.00 XPAR 71268693 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:13:04+145:00 FR0000050809 145 EUR 123.00 XPAR 71268692 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T17:01:17+145:00 FR0000050809 145 EUR 13.00 XPAR 71266840 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:59:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 67.00 XPAR 71266540 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:59:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 197.00 XPAR 71266539 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:59:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 26.00 XPAR 71266538 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:59:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 64.00 XPAR 71266537 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:59:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71266536 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:52:13+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71265901 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:52:13+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71265900 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:52:12+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71265899 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:52:06+145:00 FR0000050809 145 EUR 50.00 XPAR 71265859 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:52:06+145:00 FR0000050809 145 EUR 15.00 XPAR 71265858 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 30.00 XPAR 71265813 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:38+145:00 FR0000050809 145 EUR 35.00 XPAR 71265791 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:38+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71265790 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:38+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71265789 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 59.00 XPAR 71265764 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 15.00 XPAR 71265763 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:51:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71265762 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:50:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 42.00 XPAR 71265677 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:50:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 93.00 XPAR 71265676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:50:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 15.00 XPAR 71265675 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:49:13+145:00 FR0000050809 145 EUR 75.00 XPAR 71265438 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:43:10+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71264851 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:43:10+145:00 FR0000050809 145 EUR 73.00 XPAR 71264850 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:42:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 70.00 XPAR 71264731 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T16:41:21+145:00 FR0000050809 145 EUR 79.00 XPAR 71264569 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:30:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 25.00 XPAR 71258124 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:30:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 26.00 XPAR 71258123 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:30:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 30.00 XPAR 71258120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:30:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 30.00 XPAR 71258119 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:27:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 6.00 XPAR 71257633 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:27:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 10.00 XPAR 71257632 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:27:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 24.00 XPAR 71257631 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:27:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 23.00 XPAR 71257630 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:22:15+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71257243 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:22:15+145:00 FR0000050809 145 EUR 23.00 XPAR 71257242 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:19:49+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71257110 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:19:49+145:00 FR0000050809 145 EUR 131.00 XPAR 71257109 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:18:25+145:00 FR0000050809 145 EUR 38.00 XPAR 71256969 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:18:25+145:00 FR0000050809 145 EUR 12.00 XPAR 71256968 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:18:25+145:00 FR0000050809 145 EUR 10.00 XPAR 71256967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T15:18:25+145:00 FR0000050809 145 EUR 10.00 XPAR 71256966 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T14:22:21+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 71253021 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T14:22:20+146:00 FR0000050809 146 EUR 48.00 XPAR 71253017 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T14:21:48+146:00 FR0000050809 146 EUR 5.00 XPAR 71252977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T09:10:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 18.00 XPAR 71235030 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T09:10:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 10.00 XPAR 71235029 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T09:10:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 16.00 XPAR 71235028 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T09:05:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 6.00 XPAR 71234717 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-15T09:05:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 19.00 XPAR 71234716 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:37:07+144:00 FR0000050809 144 EUR 31.00 XPAR 71222955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:37:07+144:00 FR0000050809 144 EUR 37.00 XPAR 71222954 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:33:40+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71222505 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:32:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 21.00 XPAR 71222407 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:31:36+144:00 FR0000050809 144 EUR 12.00 XPAR 71222315 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:31:36+144:00 FR0000050809 144 EUR 51.00 XPAR 71222314 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:26:48+144:00 FR0000050809 144 EUR 23.00 XPAR 71221631 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:25:34+144:00 FR0000050809 144 EUR 1.00 XPAR 71221455 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:25:34+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71221454 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:25:34+144:00 FR0000050809 144 EUR 14.00 XPAR 71221453 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:23:53+144:00 FR0000050809 144 EUR 37.00 XPAR 71221242 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:23:53+144:00 FR0000050809 144 EUR 38.00 XPAR 71221241 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:54+144:00 FR0000050809 144 EUR 25.00 XPAR 71221120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 1.00 XPAR 71221030 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 17.00 XPAR 71221029 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 28.00 XPAR 71221022 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 75.00 XPAR 71221021 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 28.00 XPAR 71221020 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 28.00 XPAR 71221019 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 28.00 XPAR 71221018 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:22:15+144:00 FR0000050809 144 EUR 75.00 XPAR 71221017 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:21:57+144:00 FR0000050809 144 EUR 6.00 XPAR 71220978 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:21:57+144:00 FR0000050809 144 EUR 6.00 XPAR 71220977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:21:57+144:00 FR0000050809 144 EUR 10.00 XPAR 71220976 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:20:50+144:00 FR0000050809 144 EUR 24.00 XPAR 71220828 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:20:35+144:00 FR0000050809 144 EUR 6.00 XPAR 71220812 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:20:19+144:00 FR0000050809 144 EUR 3.00 XPAR 71220780 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:20:19+144:00 FR0000050809 144 EUR 6.00 XPAR 71220779 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:19:12+144:00 FR0000050809 144 EUR 21.00 XPAR 71220684 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:18:59+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71220630 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:17:49+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71220534 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:17:49+144:00 FR0000050809 144 EUR 11.00 XPAR 71220533 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:17:49+144:00 FR0000050809 144 EUR 4.00 XPAR 71220532 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:16:57+144:00 FR0000050809 144 EUR 16.00 XPAR 71220412 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:16:57+144:00 FR0000050809 144 EUR 6.00 XPAR 71220411 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:16:05+144:00 FR0000050809 144 EUR 21.00 XPAR 71220304 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:15:01+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71220215 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:13:51+144:00 FR0000050809 144 EUR 5.00 XPAR 71220116 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:13:51+144:00 FR0000050809 144 EUR 20.00 XPAR 71220115 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:12:59+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71220045 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:12:00+144:00 FR0000050809 144 EUR 23.00 XPAR 71219958 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:02:05+144:00 FR0000050809 144 EUR 35.00 XPAR 71219208 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:02:05+144:00 FR0000050809 144 EUR 1.00 XPAR 71219207 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:02:05+144:00 FR0000050809 144 EUR 23.00 XPAR 71219206 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:02:05+144:00 FR0000050809 144 EUR 20.00 XPAR 71219205 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:02:05+144:00 FR0000050809 144 EUR 32.00 XPAR 71219204 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:54+144:00 FR0000050809 144 EUR 25.00 XPAR 71219110 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:54+144:00 FR0000050809 144 EUR 31.00 XPAR 71219109 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:54+144:00 FR0000050809 144 EUR 14.00 XPAR 71219108 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:54+144:00 FR0000050809 144 EUR 31.00 XPAR 71219107 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:54+144:00 FR0000050809 144 EUR 31.00 XPAR 71219106 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:08+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71219056 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:08+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71219055 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:08+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71219054 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:08+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71219053 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:08+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71219052 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T16:00:08+144:00 FR0000050809 144 EUR 24.00 XPAR 71219051 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:52:36+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71218403 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:51:30+144:00 FR0000050809 144 EUR 59.00 XPAR 71218258 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:51:30+144:00 FR0000050809 144 EUR 7.00 XPAR 71218257 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:11+144:00 FR0000050809 144 EUR 9.00 XPAR 71217946 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:11+144:00 FR0000050809 144 EUR 16.00 XPAR 71217945 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:11+144:00 FR0000050809 144 EUR 9.00 XPAR 71217944 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:11+144:00 FR0000050809 144 EUR 1.00 XPAR 71217943 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:11+144:00 FR0000050809 144 EUR 9.00 XPAR 71217942 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:10+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71217941 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:10+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71217940 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:10+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71217939 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:48:10+144:00 FR0000050809 144 EUR 17.00 XPAR 71217935 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:47:13+144:00 FR0000050809 144 EUR 17.00 XPAR 71217823 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:47:13+144:00 FR0000050809 144 EUR 3.00 XPAR 71217822 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:47:13+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71217821 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:37:07+144:00 FR0000050809 144 EUR 25.00 XPAR 71216866 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:34:40+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71216560 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:33:27+144:00 FR0000050809 144 EUR 3.00 XPAR 71216426 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:33:27+144:00 FR0000050809 144 EUR 18.00 XPAR 71216425 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:36+144:00 FR0000050809 144 EUR 1.00 XPAR 71216002 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:36+144:00 FR0000050809 144 EUR 21.00 XPAR 71216001 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 8.00 XPAR 71215995 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 10.00 XPAR 71215994 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 10.00 XPAR 71215993 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 33.00 XPAR 71215992 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 25.00 XPAR 71215991 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 25.00 XPAR 71215990 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:30:32+144:00 FR0000050809 144 EUR 123.00 XPAR 71215989 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:16:28+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71214281 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:16:28+145:00 FR0000050809 145 EUR 33.00 XPAR 71214280 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:10:40+145:00 FR0000050809 145 EUR 45.00 XPAR 71213802 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T15:10:40+145:00 FR0000050809 145 EUR 127.00 XPAR 71213801 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:32:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71209996 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:32:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71209995 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:32:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71209994 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:20:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 23.00 XPAR 71209275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:20:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71209274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:16:42+144:00 FR0000050809 144 EUR 13.00 XPAR 71209085 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:16:42+144:00 FR0000050809 144 EUR 10.00 XPAR 71209084 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:13:16+144:00 FR0000050809 144 EUR 28.00 XPAR 71208899 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:13:16+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71208898 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:13:02+144:00 FR0000050809 144 EUR 67.00 XPAR 71208886 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:12:17+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71208848 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T14:12:17+144:00 FR0000050809 144 EUR 20.00 XPAR 71208847 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:58:51+144:00 FR0000050809 144 EUR 22.00 XPAR 71208155 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:54:19+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71207890 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:54:19+145:00 FR0000050809 145 EUR 149.00 XPAR 71207889 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:54:19+145:00 FR0000050809 145 EUR 5.00 XPAR 71207887 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:54:18+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71207886 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:54:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71207877 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:54:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 55.00 XPAR 71207876 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:46:36+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71207377 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:46:36+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71207376 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T13:46:36+145:00 FR0000050809 145 EUR 25.00 XPAR 71207375 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:23:59+144:00 FR0000050809 144 EUR 2.00 XPAR 71193949 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:23:59+144:00 FR0000050809 144 EUR 21.00 XPAR 71193948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:17:41+145:00 FR0000050809 145 EUR 4.00 XPAR 71193330 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:17:41+145:00 FR0000050809 145 EUR 41.00 XPAR 71193329 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:08:26+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71192482 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:08:26+145:00 FR0000050809 145 EUR 22.00 XPAR 71192481 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:08:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 23.00 XPAR 71192480 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:08:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 5.00 XPAR 71192479 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:08:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71192478 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:08:23+145:00 FR0000050809 145 EUR 40.00 XPAR 71192477 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-14T09:06:02+145:00 FR0000050809 145 EUR 11.00 XPAR 71192323 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:29:10+146:00 FR0000050809 146 EUR 147.00 XPAR 71188691 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:29:10+146:00 FR0000050809 146 EUR 32.00 XPAR 71188690 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:29:10+146:00 FR0000050809 146 EUR 73.00 XPAR 71188689 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:28:37+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71188615 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:28:37+145:00 FR0000050809 145 EUR 26.00 XPAR 71188614 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:28:15+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71188596 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:28:01+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71188569 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:28:01+145:00 FR0000050809 145 EUR 4.00 XPAR 71188568 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:27:54+145:00 FR0000050809 145 EUR 26.00 XPAR 71188558 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:27:54+145:00 FR0000050809 145 EUR 28.00 XPAR 71188557 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:27:30+145:00 FR0000050809 145 EUR 64.00 XPAR 71188534 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:27:30+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71188533 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:25:09+145:00 FR0000050809 145 EUR 45.00 XPAR 71188306 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71188258 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 37.00 XPAR 71188255 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71188249 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 32.00 XPAR 71188248 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 18.00 XPAR 71188247 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71188246 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 30.00 XPAR 71188245 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 34.00 XPAR 71188244 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:24:56+145:00 FR0000050809 145 EUR 87.00 XPAR 71188243 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:20:31+145:00 FR0000050809 145 EUR 28.00 XPAR 71187829 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71187748 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 18.00 XPAR 71187747 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71187746 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 35.00 XPAR 71187745 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71187744 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 15.00 XPAR 71187743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71187636 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71187635 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71187634 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:19:14+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71187633 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:18:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71187569 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:18:32+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71187557 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:18:28+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71187550 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:18:28+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71187549 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:17:52+145:00 FR0000050809 145 EUR 3.00 XPAR 71187496 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:17:35+145:00 FR0000050809 145 EUR 7.00 XPAR 71187469 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:17:34+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71187468 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:17:34+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71187467 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:17:34+145:00 FR0000050809 145 EUR 3.00 XPAR 71187465 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:16:44+145:00 FR0000050809 145 EUR 12.00 XPAR 71187371 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:30+145:00 FR0000050809 145 EUR 14.00 XPAR 71187275 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:06+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71187206 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:06+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71187205 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71187204 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 26.00 XPAR 71187200 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71187199 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 24.00 XPAR 71187198 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:15:05+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71187197 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:10:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 28.00 XPAR 71186815 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:09:27+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71186683 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:09:27+145:00 FR0000050809 145 EUR 13.00 XPAR 71186682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:09:27+145:00 FR0000050809 145 EUR 17.00 XPAR 71186681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:09:27+145:00 FR0000050809 145 EUR 1.00 XPAR 71186680 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:09:27+145:00 FR0000050809 145 EUR 23.00 XPAR 71186679 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:08:45+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71186617 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:08:45+145:00 FR0000050809 145 EUR 47.00 XPAR 71186616 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:08:45+145:00 FR0000050809 145 EUR 25.00 XPAR 71186615 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:08:36+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71186590 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:07:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 25.00 XPAR 71186480 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:07:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 43.00 XPAR 71186479 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:07:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 11.00 XPAR 71186478 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:07:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71186477 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:07:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 24.00 XPAR 71186476 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:07:03+145:00 FR0000050809 145 EUR 6.00 XPAR 71186475 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:06:18+145:00 FR0000050809 145 EUR 2.00 XPAR 71186386 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:04:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 19.00 XPAR 71186274 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:04:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 3.00 XPAR 71186273 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:04:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 20.00 XPAR 71186265 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:04:50+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71186264 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:02:53+145:00 FR0000050809 145 EUR 32.00 XPAR 71186052 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:02:25+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71185983 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:01:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 19.00 XPAR 71185950 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:01:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 29.00 XPAR 71185949 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:01:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71185948 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:01:33+145:00 FR0000050809 145 EUR 43.00 XPAR 71185917 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T17:01:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 41.00 XPAR 71185871 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:59:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 5.00 XPAR 71185619 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:59:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 13.00 XPAR 71185618 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:59:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 19.00 XPAR 71185617 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:58:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 10.00 XPAR 71185506 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:58:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 16.00 XPAR 71185505 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:58:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 19.00 XPAR 71185504 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:58:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 40.00 XPAR 71185503 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:58:08+145:00 FR0000050809 145 EUR 11.00 XPAR 71185502 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:54:43+145:00 FR0000050809 145 EUR 24.00 XPAR 71185200 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:53:51+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71185139 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:53:47+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71185129 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:53:29+145:00 FR0000050809 145 EUR 21.00 XPAR 71185094 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:53:29+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71185093 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:52:06+145:00 FR0000050809 145 EUR 10.00 XPAR 71184993 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:51:52+145:00 FR0000050809 145 EUR 9.00 XPAR 71184977 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:51:43+145:00 FR0000050809 145 EUR 13.00 XPAR 71184967 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:50:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 5.00 XPAR 71184893 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:50:58+145:00 FR0000050809 145 EUR 23.00 XPAR 71184892 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:50:51+145:00 FR0000050809 145 EUR 13.00 XPAR 71184864 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:49:47+145:00 FR0000050809 145 EUR 27.00 XPAR 71184744 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:49:47+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71184743 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:48:37+145:00 FR0000050809 145 EUR 8.00 XPAR 71184594 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:48:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 29.00 XPAR 71184549 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:48:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 21.00 XPAR 71184548 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:48:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 12.00 XPAR 71184547 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:47:34+146:00 FR0000050809 146 EUR 2.00 XPAR 71184490 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:47:34+146:00 FR0000050809 146 EUR 28.00 XPAR 71184489 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:47:34+146:00 FR0000050809 146 EUR 17.00 XPAR 71184488 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:47:34+146:00 FR0000050809 146 EUR 15.00 XPAR 71184487 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:47:34+146:00 FR0000050809 146 EUR 23.00 XPAR 71184486 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:47:34+146:00 FR0000050809 146 EUR 19.00 XPAR 71184485 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:44:02+146:00 FR0000050809 146 EUR 31.00 XPAR 71184122 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:44:02+146:00 FR0000050809 146 EUR 18.00 XPAR 71184121 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:44:02+146:00 FR0000050809 146 EUR 177.00 XPAR 71184120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:44:02+146:00 FR0000050809 146 EUR 10.00 XPAR 71184119 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:30+146:00 FR0000050809 146 EUR 19.00 XPAR 71184047 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 18.00 XPAR 71184044 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 26.00 XPAR 71184043 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 22.00 XPAR 71184042 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 58.00 XPAR 71184040 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 71184039 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 35.00 XPAR 71184038 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 19.00 XPAR 71184037 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 4.00 XPAR 71184036 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:43:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 22.00 XPAR 71184035 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:40:33+146:00 FR0000050809 146 EUR 12.00 XPAR 71183690 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:40:33+146:00 FR0000050809 146 EUR 23.00 XPAR 71183689 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:40:33+146:00 FR0000050809 146 EUR 4.00 XPAR 71183688 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:40:33+146:00 FR0000050809 146 EUR 35.00 XPAR 71183687 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:39:37+146:00 FR0000050809 146 EUR 20.00 XPAR 71183607 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:39:37+146:00 FR0000050809 146 EUR 34.00 XPAR 71183606 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:36:37+146:00 FR0000050809 146 EUR 38.00 XPAR 71183297 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:36:37+146:00 FR0000050809 146 EUR 40.00 XPAR 71183296 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:36:37+146:00 FR0000050809 146 EUR 15.00 XPAR 71183295 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:35:12+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 71183076 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:34:53+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 71183031 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:32:29+146:00 FR0000050809 146 EUR 13.00 XPAR 71182828 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:32:29+146:00 FR0000050809 146 EUR 9.00 XPAR 71182827 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:32:29+146:00 FR0000050809 146 EUR 8.00 XPAR 71182826 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:32:29+146:00 FR0000050809 146 EUR 15.00 XPAR 71182825 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:30:08+146:00 FR0000050809 146 EUR 35.00 XPAR 71182598 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:26:59+146:00 FR0000050809 146 EUR 28.00 XPAR 71182301 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:25:40+146:00 FR0000050809 146 EUR 5.00 XPAR 71182124 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:25:40+146:00 FR0000050809 146 EUR 17.00 XPAR 71182123 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:25:40+146:00 FR0000050809 146 EUR 58.00 XPAR 71182122 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:24:01+146:00 FR0000050809 146 EUR 12.00 XPAR 71181973 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:24:01+146:00 FR0000050809 146 EUR 2.00 XPAR 71181972 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:24:01+146:00 FR0000050809 146 EUR 21.00 XPAR 71181971 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:23:27+146:00 FR0000050809 146 EUR 6.00 XPAR 71181925 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:23:27+146:00 FR0000050809 146 EUR 26.00 XPAR 71181924 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:20:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 15.00 XPAR 71181710 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:20:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 25.00 XPAR 71181709 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:20:31+146:00 FR0000050809 146 EUR 2.00 XPAR 71181708 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:20:26+146:00 FR0000050809 146 EUR 20.00 XPAR 71181701 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:20:26+146:00 FR0000050809 146 EUR 81.00 XPAR 71181700 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 34.00 XPAR 71181449 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 30.00 XPAR 71181448 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 29.00 XPAR 71181447 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 10.00 XPAR 71181446 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 9.00 XPAR 71181445 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 39.00 XPAR 71181444 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 29.00 XPAR 71181443 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 46.00 XPAR 71181442 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 71181441 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 28.00 XPAR 71181440 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 78.00 XPAR 71181437 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:17:28+146:00 FR0000050809 146 EUR 30.00 XPAR 71181436 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:10:09+146:00 FR0000050809 146 EUR 26.00 XPAR 71180869 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:10:09+146:00 FR0000050809 146 EUR 77.00 XPAR 71180868 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 34.00 XPAR 71180735 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 46.00 XPAR 71180734 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 6.00 XPAR 71180733 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 35.00 XPAR 71180732 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 45.00 XPAR 71180731 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 76.00 XPAR 71180730 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:32+146:00 FR0000050809 146 EUR 4.00 XPAR 71180729 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:09+146:00 FR0000050809 146 EUR 71.00 XPAR 71180703 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:09+146:00 FR0000050809 146 EUR 44.00 XPAR 71180702 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:09+146:00 FR0000050809 146 EUR 40.00 XPAR 71180701 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:08:06+146:00 FR0000050809 146 EUR 50.00 XPAR 71180697 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:06:54+146:00 FR0000050809 146 EUR 77.00 XPAR 71180588 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-09-13T16:06:46+145:00 FR0000050809 145 EUR 31.00 XPAR 71180580 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005510/en/

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65