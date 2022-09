Trading-Chance Siemens Energy: Gegenbewegung auf Trading-Ebene möglich

Werbung

Dass eine zuvor abgestiegene Aktie an dem Tag, an dem sie ein neues Rekordtief markiert, in den DAX zurückkehrt, ist auch mal etwas Neues. Und so massiv die Verluste bei Siemens Energy auch sein mögen, da wäre mittelfristig immer noch Luft nach unten. Doch kurzfristig gibt es Hinweise auf eine Gegenbewegung. Das nutzen wir, um den hohen Gewinn der Siemens Energy-Trades Short vom 16.8. mitzunehmen und kurzfristig auf Long zu drehen.

Wenn man ein Gesamtbild skizzieren will, ist unsere Einleitung zu dem Siemens Energy Short-Trade vom 16. August unverändert passend:

Es lief von Anfang an unrund für Siemens Energy, den Ende September 2020 von Siemens als Spin Off an die Börse gebrachten Ausrüster und Zulieferer des Energieversorger-Sektors. Die Ziele mussten ein ums andere Mal nach unten korrigiert werden: Corona, Lieferkettenprobleme, der Ukraine-Konflikt und, immer wieder, negative Nachrichten von der spanischen Windenergie-Tochter Siemens Gamesa.

Eine mittelfristige Wende dürfte noch weit entfernt sein, aber …

Wie das am 30.9. endende vierte Geschäftsjahres- und dritte Kalenderquartal bei Siemens Energy gelaufen ist, weiß man zwar noch nicht. Aber mit guten Nachrichten rechnet niemand. Die Zahlen zum Frühjahrsquartal waren miserabel. Der Umsatz stieg nur aufgrund von Währungseffekten, netto lag er 4,7 Prozent niedriger. Das einzige, was zulegte, was der Verlust, der auf EBITDA-Ebene ebenso wie netto deutlich über dem des Vorjahresquartals lag … und auch über den Erwartungen der Analysten.

Für das Gesamt-Geschäftsjahr nahm Siemens Energy daraufhin die Gewinnprognose nach unten … bzw. die Verlust-Prognose nach oben. Hieß es zuvor, das Minus werde etwa auf Vorjahreslevel liegen, rechnet man jetzt mit einem noch höheren Verlust. Hier über einen Long-Trade nachzudenken, wirkt daher im ersten Moment absurd, aber:

All dieses „Elend“ ist natürlich allen bekannt. Und nachdem Siemens Energy schon das zweite Jahr zunächst Besserung avisierte und die Trader das Gegenteil hinnehmen mussten, dürfte der Anteil derer, die hier auf Hausse setzen, minimal sein … was das Chartbild ja auch belegt: Erst gestern erreichte die Aktie mit 12,05 Euro ein neues Rekord-Verlaufstief. Aber genau das ist der Punkt:

… Aktie überverkauft und der „Worst Case“ eingepreist

Die Trader haben alles Üble eingepreist, was andeutet, dass längst ausgestiegen oder Short gegangen ist, wer das wollte. Das führt dazu, dass es nach Abwärtsschüben wie dem derzeitigen, der in etwa die Dimension der vorherigen vom April und Juni, hat, zu Gegenbewegungen kommt. Da sollte man keineswegs darauf hoffen, dass daraus schon jetzt die große Aufwärtswende wird. Es ist einfach eine Kombination aus Eindeckungen von Leerverkäufen und ein paar Trading-Käufen, die solche Gegenreaktionen auslösen. Und die Gemengelage bietet dafür auch jetzt eine Chance, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Zum einen wurden am Freitag die Optionen auf Aktien mit der wichtigen September-Laufzeit am Terminmarkt abgerechnet, was den Druck von der Aktie nehmen könnte. Zum anderen ist Siemens Energy markttechnisch überverkauft. Sie sehen unten im Chart den in die überverkaufte Zone eingetauchten RSI-Indikator: Bei den letzten Malen, als er so weit unter die 30er-Linie rutschte, war eine Gegenbewegung nicht fern. Daher würden wir jetzt den stolze 80 Prozent (per Montagabend) betragenden Gewinn unseres Short-Trades WKN PD4TGB mitnehmen und in einen gezielt kurzfristigen, spekulativen Long-Trade wechseln:

Kurzfristig und spekulativ ausgerichtet Long

Wir schlagen für einen solchen Long-Trade auf Siemens Energy ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 6,00 Euro, woraus sich ein Hebel von 1,93 errechnet.

Den Stop Loss würden wir zunächst bei 10,70 Euro ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 0,46 Euro. Achten Sie bei solchen Trades darauf, den Stop Loss regelmäßig anzuheben, wenn die Aktie anzieht. Die WKN dieses Siemens Energy Long-Zertifikats von Morgan Stanley lautet MD87EX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 13,36 Euro, 16,99 Euro, 17,12 Euro, 17,80 Euro, 18,11 Euro

Unterstützungen: 12,05 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siemens Energy

Basiswert Siemens Energy WKN MD87EX ISIN DE000MD87EX5 Basispreis 6,00 Euro K.O.-Schwelle 6,00 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 1,93 Stop Loss Zertifikat 0,46 Euro

