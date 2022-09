Moskauer Säbelrasseln beflügelt Rheinmetall-Aktie und Hensoldt

Die erneute Eskalation im Ukraine-Konflikt mit der Ukraine in Form der heute Morgen verkündeten Teilmobilmachung in Russland schickt weitere unschuldige Menschen in den Krieg und ist somit sehr traurig.

Rüstungsaktien legen zweistellig zu

Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge sollen 300 000 Reservisten für den Kampf gegen die Ukraine mobilisiert werden. Profiteure einer solchen Nachricht waren einmal mehr die Aktien deutscher Rüstungskonzerne: Rheinmetall und Hensoldt bewegten sich jeweils mit mehr als zehn Prozent im Plus.

Rheinmetall ist damit aktuell größter Tagesgewinner im MDAX, Hensoldt führt mit über 12 Prozent Tagesplus das Tableau im TecDAX an.