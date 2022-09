Rheinmetall: Einfach unverschämt

Aktien praktisch alle Rüstungskonzerne auf dem europäischen Kontinent können heute deutliche Zugewinne verzeichnen, darunter auch Rheinmetall. Die Ankündigung einer Teilmobilmachung Russlands durch Präsident Vladimir Putin sorgte bei Europas Rüstungskonzernen für Auftrieb, darunter auch bei Hensoldt, Leonardo, Thales, SAB und BAE-Systems. Bei Rheinmetall gelang es einen seit Juli dieses Jahres laufenden Abwärtstrend intraday zusammen mit dem 200-Tage-Durchschnitt bei 159,48 Euro zu überwinden und direkt an den EMA 50 zuzulegen. Bei weiterem Kaufinteresse könnte sich mittelfristig daraus sogar ein Kaufsignal entwickeln und würde sich entsprechend für ein Investment anbieten.

Schlagartiger Trendwechsel

Noch vor wenigen Tagen schien die Rheinmetall-Aktie in ein neuerliches Verkaufssignal mit Zielen um 120,00 Euro zu steuern, durch die Ankündigung der Teilmobilmachung hat sich dieses Szenario binnen weniger Minuten zerstreut und Gewinne an 167,80 Euro erlaubt zu vollziehen. Technische Ziele lassen sich nun bei 174,05 und glatt 180,00 Euro für das Papier ableiten, darüber bei 198,50 Euro. Sollte es zu einem unerwarteten Kurseinbruch mindestens unter 140,00 Euro kommen, würde noch einmal das vorherige Ziel auf der Unterseite um 119,35 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.