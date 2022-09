Scholastic gibt Dividende für das zweite Quartal bekannt

Die amerikanische Scholastic Corporation (ISIN: US8070661058, NASDAQ: SCHL) wird eine Dividende von 20 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal des Fiskaljahres 2023 ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 15. Dezember 2022 (Record date: 31. Oktober 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Investoren 0,80 US-Dollar. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 41,77 US-Dollar (Stand: 21. September 2022) einer Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Im Juli 2022 wurde die Quartalsdividende von 15 US-Cents auf 20 US-Cents erhöht.

Die Scholastic Corporation ist ein Verlag für Kinderbücher. Das Unternehmen ist 1920 gegründet worden. Bekannt wurde es durch den Besitz der US-Rechte an Harry Potter. Im vierten Quartal (31. Mai) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 514,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 401,4 Mio. US-Dollar), wie bereits am 21. Juli 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 52,1 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 7,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen für das erste Quartal 2023 werden an diesem Donnerstag präsentiert.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 4,53 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. September 2022).

Redaktion MyDividends.de