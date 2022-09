SMI - Einbruch auf neues Jahrestief

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 10.165,82 Pkt (SIX)

Nachdem der Abverkauf des zweiten Quartals im Bereich des Kursziels bei 10.444 Punkten endete, startete der SMI Index dort eine Erholung, die allerdings am Widerstand bei 11.270 Punkten in den Monaten Juli und August scheiterte. Seither läuft ein weiterer Abverkauf, der sich mit dem Bruch der Unterstützung bei 10.644 Punkten massiv beschleunigt und den Index bereits gestern unter das Jahrestief bei 10.349 Punkten einbrechen ließ. Heute wird auch der Support bei 10.237 Punkten unterschritten.

Sollte diese Unterstützung nicht direkt zurückerobert werden, ist davon auszugehen, dass sich der Abwärtstrend in den Bereich um 9.950 Punkte ausdehnt. An dieser Stelle wäre mit einer größeren Gegenreaktion zu rechnen und damit auch ein weiterer Einbruch in Richtung 9.700 Punkte vermeidbar.

Unterhalb von 10.644 Punkten ist der Index natürlich weiterhin in der Hand der Bären. Eine Erholung in dieses Gebiet könnte bei einem Anstieg über 10.349 Punkte gelingen. Doch erst über 10.644 Punkten könnte mit dem Wiedereintritt in die frühere Tradingrange eine deutliche Erholung in Richtung der Abwärtstrendlinie auf Höhe von 10.900 Punkten starten.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)