An alle Dividendeninvestoren: Dieser amerikanische REIT bietet aktuell eine Ausschüttungsrendite von fast 9 %

Ich persönlich finde ja, dass sogenannte Dividendeninvestoren einen recht cleveren Ansatz verfolgen. Denn sie sind ja eigentlich daran interessiert, Geld einzunehmen, für das sie aber nicht arbeiten müssen. Und um dieses Ziel zu erreichen, investieren sie hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Gewinnausschüttung zahlen.

Denn mit den Dividenden, die sie erhalten, können sie sich wunderbar ein passives Zusatzeinkommen schaffen. Besonders gut funktioniert dies natürlich, wenn schon von Beginn an eine recht hohe Dividendenrendite im Spiel ist.

Relativ beliebt bei vielen Dividendeninvestoren sind unter anderem die amerikanischen REITs. Sie gelten nämlich als zuverlässige Zahler und können mitunter auch mit recht hohen Ausschüttungsrenditen aufwarten. So wie beispielsweise auch der REIT Omega Healthcare (WKN: 890454), den wir uns im heutigen Artikel einmal kurz anschauen.

Wer ist Omega Healthcare?

Wenn man es ganz genau nimmt, dann heißt der REIT, mit dem wir uns heute beschäftigen, eigentlich Omega Healthcare Investors Inc. Und dieser steht bereits seit 1992 für Investitionen rund um die Seniorenbetreuung.

Wobei sein Engagement in erster Linie im Bereich Pflegeeinrichtungen bzw. Altenpflegeheime liegt. Aber auch Einrichtungen für das betreute Wohnen gehören hier mit dazu.

Meiner Meinung nach weist das Portfolio mit derzeit 921 Objekten, die sich auf 42 Bundesstaaten der USA verteilen, eine gute Diversifizierung auf. Es ist allerdings anzumerken, dass es auch eine Liegenschaft gibt, die sich in Großbritannien befindet.

Schauen wir auf die Dividende

Wer mehrmals im Jahr eine Ausschüttung erhalten möchte, der ist bei Omega Healthcare sicherlich gut aufgehoben. Der REIT hat seine Dividendenzahlungen nämlich auf vier Termine im Jahr aufgeteilt.

Erst am 15.08.2022 erfolgte die letzte Quartalsausschüttung in Höhe von 0,67 US-Dollar je Aktie. Auf zwölf Monate hochgerechnet ergibt sich so also eine Gesamtjahresdividende von 2,68 US-Dollar je Anteilsschein.

In Bezug auf den aktuellen Aktienkurs kann man derzeit eine Dividendenrendite von 8,93 % ermitteln. Für Dividendeninvestoren, die sich ein passives Einkommen generieren wollen, könnte dieser hohe Wert also relativ interessant aussehen. Aber auch Anleger, die den Omega-Healthcare-REIT schon etwas länger im Depot haben, werden in Sachen Ausschüttung sicherlich zufrieden sein.

Man kann nämlich erkennen, dass es im Zeitraum von 2003 bis 2019 regelmäßige Anhebungen der Dividende gab. Allerdings sind diese nicht ganz so üppig ausgefallen. Trotzdem erhalten die Anleger aktuell eine um 60 % höhere Quartalsausschüttung als vor zehn Jahren.

Und die Aktie

So wie es aussieht, sind die Papiere von Omega Healthcare bis jetzt relativ gut mit den diesjährigen Börsenturbulenzen fertig geworden. Denn mit 30,01 US-Dollar (23.09.2022) notieren sie aktuell auf demselben Niveau wie Anfang Januar. Doch als potenzieller Anleger sollte man wissen, dass sich die Aktie bereits seit vielen Jahren in einer ausgeprägten Seitwärtsphase befindet.

Doch ich denke, man kann davon ausgehen, dass für die meisten Dividendeninvestoren eher attraktive Ausschüttungen als hohe Kurszuwächse im Vordergrund stehen. Und auch wenn die Dividende von Omega Healthcare seit drei Jahren nicht mehr angestiegen ist, könnte hier die recht hohe anfängliche Ausschüttungsrendite eventuell für eine Investition sprechen.

Des Weiteren ist ja auch nicht komplett auszuschließen, dass es in Zukunft wieder kleinere Dividendenanhebungen geben könnte. Wer noch nach einem REIT mit solider Ausschüttung und einer hohen Anfangsrendite Ausschau hält, der könnte sich ja eventuell einmal etwas intensiver mit der Aktie von Omega Healthcare beschäftigen.

