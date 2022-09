EUR/NOK: 61,8 Prozent Fibo erfolgreich verteidigt

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie schoss der Euro gegenüber der norwegischen Krone auf ein unerwartet hohes Niveau von 13,1937 NOK hoch, anschließend wurde diese Anstiegsphase sukzessive zur Unterseite auskonsolidiert und fand ihren Höhepunkt bei 9,4334 NOK im April dieses Jahres. Seitdem versucht der Wert an einem Trendwechsel, der sich in höheren Tiefs äußert, wie jenes aus Ende August. Das lässt eine weitere Kaufwelle erahnen, zuletzt gelang es Anlegern sogar das 61,8 % Fibonacci-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung im Sommer zu verteidigen und damit erneut Käufer auf ihre Seite zu ziehen.

Frische Jahreshochs denkbar

Solange das Niveau um 10,1837 NOK erfolgreich verteidigt werden kann, sind weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 10,3975 und darüber an die aktuellen Jahreshochs bei 10,5402 NOK durchaus vorstellbar. Um eine erfolgreiche 1-2-3-Gegenbewegung auf die Abwärtsphase der letzten Jahre zu vollziehen, könnte sogar ein Anstieg an 10,7043 NOK bevorstehen und würde sich hervorragend für ein Long-Investment anbieten. Ins bärische Lager würde EUR/NOK unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte um 10,00 NOK wechseln. Dies könnte sogar einen Rücklauf zurück an die Augusttiefs bei 9,6070 NOK bedeuten.