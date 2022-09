onvista Mahlzeit: Dax nähert sich der 12.000 - Apple, VW, Sixt und welche Wasserstoff-Aktie hat gute Chancen auf ein Comeback?

Jerome Powell hat zum zweiten Mahl angekündigt, dass die Fed die hohe Inflation mit allen Mitteln drücken wird. Was die Märkte dabei etwas schockiert hat, ist die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank ihr Tempo nicht drosseln wird und auch keine Rücksicht auf die möglichen Folgen nimmt.

Die Angst, dass die Fed übertreibt und eine weltweite Rezession riskiert haben den weltweiten Indizes stark zugesetzt. Seit Freitag ist der Dow Jones ganz offiziell in einen Bärenmarkt abgetaucht. Das bedeutet, er liegt mehr als 20 Prozent unter seinem Allzeithoch. Jetzt sind die Statistiker gefragt, um Antworten zu liefern, was diese Tatsache in der Vergangenheit bedeutet hat.

Der Dax hat nach dieser gruseligen Woche übrigens seit Jahresanfang 22 Prozent an Wert verloren.

Wasserstoff-Werte im Fokus

In dieser Woche gab es eine ganze Menge neuer Nachrichten aus der Branche. Besonders neue und alte Partnerschaften werfen die Frage auf, ob es schon bald einen neuen Star am arg gebeutelten Wasserstoff-Himmel gibt.

Siemens hat groß bestellt bei Ballard Power, EON und Nikola haben eine neue Partnerschaft abgesegnet und Cummins könnte eine sehr interessante Beteiligung in seinem Portfolio haben. Welche Aktie soll jetzt zum Herzblatt der Anleger werden?

Werbung

Die Woche im Überblick mit onvista Mahlzeit - Viel Spaß beim Ansehen

Montag: Dax weiter im Abwärtstrend - Valneva, VW, Sixt und haucht EON der Nikola-Aktie neues Leben ein?

Dienstag: Dax dreht ins Minus - Apple, VW, Sixt und hat Cummins wieder den richtigen Riecher bei Wasserstoff?

Wieder zurück auf unserem YouTube-Kanal - unser ETF-Format mit Amundi

ETF's um 6: Wie Diversifikation in Inflationszeiten helfen kann

Donnerstag: Dax ringt mit US-Zinsentscheid - Salesforce, Softbank, Suse und Deutsche Bank ist auf einmal wieder beliebt

Freitag: Nächster Dax-Halt 12.000 Punkte? - Valneva, VW, Varta und Siemens bestellt groß bei Ballard Power