Verbio: Aktie deutlich im Plus nach guten Zahlen

Bei den Anlegern von Verbio sind Rekordwerte für das vergangene Geschäftsjahr am Dienstag gut aufgenommen worden. Vorbörslich bauten die Papiere des Biosprit-Herstellers ihre Gewinne im Tradegate-Handel aus, im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs notierten sie dort zuletzt fast vier Prozent höher. In den zwölf Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum um 77 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Das operative Ergebnis (Ebitda) war mit rund 503 Millionen Euro etwa dreimal so hoch wie im Vorjahr.

Marktteilnehmer zeigen sich erfreut

Händler lobten das Ergebnis. Verbio profitierte von höheren Absatzpreisen für Biodiesel und Bioethanol und setzte etwas mehr um, als Branchenexperten auf dem Schirm hatten. Ein Ausblick auf das neue Geschäftsjahr war bereits seit Freitag bekannt: Für das seit Juli laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen erneut mit einem sehr hohen Betriebsergebnis, das aber nicht an den außerordentlich guten Wert des abgelaufenen Jahres heranreichen dürfte

Jahrestief weit entfernt

Die Aktie hielt sich in den vergangenen Wochen deutlich besser als der Gesamtmarkt und konsolidierte die Sommer-Rally. Vom bisherigen Jahrestief aus dem Juni knapp unter der 40 EUR-Marke ist die Aktie weit entfernt - ein Zeichen relativer Stärke. (mit Material von dpa-AFX)