EQS-CMS: TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: TUI AG / Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6

TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2022 / 19:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6 Hannover, den 28. September 2022 Die TUI AG hat am 28. September 2022 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 27. September 2022 gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut. Am 28. September 2022 wurden insgesamt 398.901 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller im Rahmen des angekündigten Rückkaufprogramms getätigten Erwerbe betrug ohne Erwerbsnebenkosten EUR 1,4306. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 1,4775; der niedrigste EUR 1,3925 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält diese 398.901 Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 1.784.806.952. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms „oneShare“ teilnehmen. Details zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung. Weitere Informationen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligungsprogramm verfügbar. TUI AG Der Vorstand Anhang Emittent ISIN Datum Zeit

(UTC +2:00) Stückzahl Preis Währung Handelsplatz TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:02:18 50.000 1,4755 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 2.884 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 2.073 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 1.046 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 3.997 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 3.912 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 1.088 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 09:05:52 5.000 1,4775 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 5.000 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.389 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 3.710 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 5.000 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.001 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 1.950 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:24:04 3.050 1,4550 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:22 2.882 1,4435 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:22 6.400 1,4435 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:49 718 1,4435 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 295 1,4435 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 4.705 1,4435 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:29:50 5.000 1,4435 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:51:46 5.000 1,4210 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:52:10 11 1,4210 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.708 1,4250 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.281 1,4250 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.281 1,4250 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 10:53:47 2.719 1,4250 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 812 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.188 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 7.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 7.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 3.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 11:39:35 10.000 1,4075 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 1.699 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 670 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:21 8.301 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:27 3.098 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:47 3.000 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:53 1.039 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:56 2.193 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:57 6.601 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:00:57 3.399 1,4005 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 1.415 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 865 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 800 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 555 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 4.466 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 800 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 3.200 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 8.600 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 8.200 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 12:54:19 10.000 1,4295 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 4.000 1,4025 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 6.000 1,4025 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 1.814 1,4025 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 9.836 1,4025 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:10:31 8.350 1,4025 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 5.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 7.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 3.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 13:34:24 10.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 3.000 1,3925 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 4.536 1,3925 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:15 5.464 1,3925 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:29 2.255 1,3925 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:04:29 7.000 1,3925 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:06:15 2.745 1,3960 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 5.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 10.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 14:31:50 10.000 1,4040 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 400 1,4150 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 9.600 1,4150 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:00:26 10.000 1,4150 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:04:31 2.000 1,4190 EUR Xetra TUI AG DE000TUAG000 28.09.2022 15:04:31 3.000 1,4190 EUR Xetra

