SHOP APOTHEKE - Das bärische Szenario bleibt tonangebend

Shop Apotheke Europe N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 41,170 € (XETRA)

Mit dem Verlassen eines Konsolidierungsdreiecks nach unten und dem Unterschreiten des bisherigen Jahrestief bei 65,40 EUR hatte die Aktie von Shop Apotheke weitere Verkaufssignale generiert und war in der Folge auch unter den Support bei 48,60 EUR eingebrochen. Wie in der stock3 Plus-Analyse vom 02. September erwartet, ging die Abwärtstour der Aktie damit in Richtung des mittelfristigen Supports bei 36,00 EUR in eine neue Runde.

Shop Apotheke Chartanalyse vom 02. September

Knapp über der Marke tendiert die Aktie aktuell seitwärts. Um jetzt eine kleine Erholung zu starten, sollte das gestrige Zwischenhoch bei 44,14 EUR überschritten werden. Allerdings wartet bereits bei 48,60 und 51,00 EUR ein Widerstandsgebiet, an dem die Aktie wieder nach unten abdrehen und das Zielgebiet um 36,00 EUR ansteuern dürfte. An dieser Stelle wäre allerdings mit einer deutlichen Erholung zu rechnen.

Sollte den Bullen das Kunststück gelingen auch das Tief von Anfang September bei 51,30 EUR zurückzuerobern, könnte allerdings neue Dynamik in die Aktie kommen und ein Rücklauf an die früheren Jahrestiefs im Bereich von 64,47 EUR anstehen.

Shop Apotheke Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)