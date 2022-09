Original-Research: PANTAFLIX AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PANTAFLIX AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PANTAFLIX AG Unternehmen: PANTAFLIX AG ISIN: DE000A12UPJ7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.09.2022 Kursziel: 2,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse Moderate Entwicklung in H1/2022 - Großprojekte für 2023 visibel Die PANTAFLIX AG hat am Dienstag Zahlen für H1/2022 berichtet, die umsatzseitig unter unseren Erwartungen lagen. Der Vorstand bestätigte jedoch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr und gab zudem unter Berücksichtigung der aussichtsreichen Projektpipeline einen positiven Ausblick für das Jahr 2023. Gesamtleistung und EBIT leicht unter Vorjahr: In den ersten sechs Monaten erzielte PANTAFLIX einen Umsatzin Höhe von 8,8 Mio. Euro (MONe: 10,2 Mio. Euro). Der signifikante Umsatzrückgang zum Vorjahreswert von 22,7 Mio. Euro erklärt sich aus der Auftragsproduktion "Army of Thieves", die im Vergleichszeitraum 2021 spürbar zum Umsatz beitrug, gleichzeitig aber zu einer deutlichen Bestandsminderung führte (s. hierzu auch "Bilanzierungsbesonderheiten" auf S. 6f.). In Summe lag diese in H1/21 bei 13,0 Mio. Euro (aktuell: 49 Tsd. Euro). Aussagekräftiger ist daher der Blick auf die Gesamtleistung, die mit 10,0 Mio. Euro lediglich 8,0% unter dem Halbjahreswert von 2021 lag (10,8 Mio. Euro). Da Aufwendungen bei Auftragsproduktionen im Materialaufwand erfasst werden, fiel dieser im aktuellen Halbjahr mit 1,98 Mio. Euro ebenfalls deutlich niedriger aus (Vj.: 3,72 Mio. Euro). Dennoch konnten die erhöhten Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (jeweils +0,2 Mio. Euro yoy) sowie die gestiegenen Abschreibungen (+1,3 Mio. Euro yoy) dadurch nicht überkompensiert werden. Folglich lag das EBIT mit -2,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (-2,1 Mio. Euro). Wir haben unsere Umsatzprognose für das laufende Jahr aufgrund der leicht schwächer als antizipierten Entwicklung in H1 sowie einer verschobenen Projektrealisierung von H2 in das kommende Jahr angepasst. Die reduzierte Ergebniserwartung berücksichtigt hingegen insbesondere eine Provision im Rahmen einer Filmproduktion, die in H2/22 zu einem zusätzlichen Aufwand von 0,5 Mio. Euro geführt hat und in 2023 eine weitere Kostenbelastung in gleicher Höhe zur Folge haben wird. Guidance für 2022 bestätigt, Großprojekte in 2023 visibel: Im Rahmen des Halbjahresberichtes wurde die Ende 2021 formulierte Guidance bestätigt (Umsatz: 22,0 Mio. Euro, EBIT: -2,5 bis -4,5 Mio. Euro). Visibilität verleiht hier die Fertigstellung der Filme "Trauzeugen" und "Asbest", die sich derzeit in der Post-Produktion befinden und rund 10 Mio. Euro (MONe) in H2/22 zur Topline beitragen sollten. Zusätzlich dürften erfolgreiche Projektabschlüsse der Tochtergesellschaften dem Umsatzwachstum Rückenwind verleihen. So sind z.B. weitere Produktionen der Kreativagentur CC15 mit XXXLutz in diesem Jahr vorgesehen. Mit Blick auf 2023 erwartet das Management in Q1 die erfolgreiche Abnahme der Eigenproduktion "Unwanted", die sich zurzeit ebenfalls in der Post-Produktion befindet und nach unseren Schätzungen ein Volumen von etwa 20,0 Mio. Euro aufweisen sollte. Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen in der Endverhandlung eines Projektes von vergleichbarer Größe, das in 2023 erfolgswirksam realisiert werden dürfte. Fazit: Für den zuletzt starken Kursrückgang sehen wir keine erkennbare operative oder strukturelle Rechtfertigung. Vielmehr ist die Umsatz- und Ergebnis-Volatilität geschäftsmodellinhärent. Im Hinblick auf die gute Projektpipeline sehen wir positive Impulse für H2/2022 und 2023. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,00 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25539.pdf