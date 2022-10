Schweizer Solarhersteller Meyer Burger: Kapitalerhöhung soll fit für die Zukunft machen

Meyer Burger will am Wachstumsmarkt für Solarmodule teilhaben und braucht für die Expansion Geld, das sie sich durch eine Kapitalerhöhung beschaffen will. Insgesamt sollen 250 Mio. CHF durch eine Kapitalerhöhung reingeholt werden.

Meyer Burger werde das Bezugsrecht an alle Aktionäre ausgeben, so dass der Anteil von Altaktionären nicht verwässert wird. Sentis Capital, der größte Aktionär von Meyer Burger, hält 10 Prozent der Anteile und hat bereits seine Unterstützung für das Vorgehen bekundet.

Am 28. Oktober werde Meyer Burger eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, die Zustimmung gilt aber als sicher.

Die Aktie von Meyer Burger sprang nach der Ankündigung um 6,8 Prozent nach oben. Allerdings ist Meyer Burger ein Pennystock und notiert derzeit bei 0,433 CHF. Wir haben schon öfter dargelegt, weshalb Anleger von den Aktien dieses von Meyer Burger die Finger lassen sollten – und das trotz Großauftrags und der Einführung eines 3-Schichten-Tages. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert.