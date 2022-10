SIEMENS ENERGY - Hat die Aktie genug neue Allzeittiefs markiert?

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 11,560 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Energy ist seit der letzten Umstellung erneut im DAX gelistet. Sie setzte nach der Aufnahme allerdings ihre Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 34,48 EUR aus dem Januar 2021 fort.

Seit Anfang April 2022 läuft diese Abwärtsbewegung in einem Trendkanal ab. In den letzten Tagen lief der Wert auf der Unterkante dieses Kanals seitwärts bzw. leicht abwärts. Gestern kam es zu einem neuen Allzeittief bei 11,05 EUR. Anschließend erholte sich der Wert deutlich. Zudem eröffnet er heute mit einem Aufwärtsgap zwischen 11,56 EUR und 11,81 EUR.

Erholung möglich

Die Bewegung seit gestern könnte der Startschuss für eine größere Erholung sein. Die Aktie von Siemens Energy könnte in den nächsten Tagen in Richtung 12,86 EUR oder sogar 13,36 EUR ansteigen. Dies wäre aber nur eine Erholung im Abwärtstrend. Anschließend wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung bis in den einstelligen Bereich zu rechnen.

Ein mittelfristiges Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 14,41 EUR. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung 16,99 EUR oder sogar 18,36 EUR ansteigen.

Fazit: Die Aktie von Siemens Energy hat die Chance auf eine etwas größere Erholung im Abwärtstrend. Eine große Trendwende ist aber nicht Sicht.

