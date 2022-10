NASDAQ 100 - Erholung läuft, nur wie weit?

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 11.582,54 Pkt (Nasdaq)

Der Nasdaq 100 eröffnete gestern stark und riss ein Aufwärtsgap zwischen 11.296 und 11.462 Punkten. Anschließend kletterte der Index auf 11.609 Punkten. Nach einem Rücksetzer auf die Gapoberkante näherte sich der Index im späten Handel wieder dem Tageshoch an. Heute Morgen wird der Index allerdings bei 11.528 Punkten und damit 52 Punkte dem gestrigen Schlusskurs getaxt.

Der Index befindet sich in dieser Woche in einer Erholung nach den n Verlusten seit Mitte August. Mit dem Ausbruch über 11.498 Punkte gab es gestern ein Fortsetzungssignal für diese Erholung. Die Erholung führt den Index idealerweise in den Bereich um 11.928-11.946 Punkte. Dort liegt ein wichtiger Widerstandsbereich.

Am mittelfristigen Bild ändert sich durch diese Erholung aber nichts. Denn der Index vollendet damit keine Bodenformation. Und zu prozyklischen mittelfristigen Kaufsignalen kommt es mit einem Anstieg an diese Widerstandszone auch nicht. Im mittelfristigen Rahmen ist aufgrund einer SKS-Topformation weiterhin mit einem Rückfall in Richtung 9.992 oder sogar 9.736-9.574 Punkte zu rechnen.

Sollte der Index stabil über den Widerstandsbereich um 11.928-11.946 Punkte ausbrechen, dann könnte sich die Erholung in Richtung 12.500-12.595 Punkte fortsetzen. Aber auch damit ergäbe sich noch kein neues mittelfristiges Kaufsignal.

Diese Kurzanalyse ist Teil meines morgendlichen Marktüberblicks, den ich täglich in unserem redaktionellen Angebot PROmax veröffentliche. Der Marktüberblick enthält Kommentare zu vielen beliebten Basiswerten wie Nasdaq 100, Dow Jones, verschiedenen Rohstoffen oder Bitcoin.

Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader