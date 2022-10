US-Staatsverschuldung auf Rekordhöhe: 31 Billionen Dollar – Tendenz: Steigend

31.000.000.000.000 Dollar – das ist die Zahl 31 Billionen ausgeschrieben. 12 Nullen! Das ist großzügig abgerundet, denn nach offiziellen Zahlen liegt die Verschuldung der USA bei 31,1 Billionen. Also 100 Mrd. mehr.

Die Hoheit über Finanzen liegt beim Kongress, der eine Schuldenobergrenze, innerhalb die sich die Regierung verschulden darf. Ende 2021 erhöhte der Kongress diese Grenze auf 31,4 Billionen Dollar. Das müsste nach derzeitigem Stand bis 2023 ausreichen.

Werbung

Die USA befinden sich derzeit in einer wirtschaftlichen heiklen Lage. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Kampf gegen die Preissteigerung hat die US-Notenbank Fed begonnen, den Leitzins schnell und in großen Schritten zu erhöhen. Das wiederum verteuert Kredite. Experten sehen das auch mit Blick auf die Staatsverschuldung als großes Problem.

Es fehlt vielen die Fantasie, sich vorzustellen, wie die USA diesen hohen Schuldenberg abbezahlen sollen. Manche Experten meinen, eine hohe Inflation kommt der Regierung nicht ungelegen, denn ansonsten hat sie keine Chance, diesen hohen Schuldenberg auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen.

(mit Material von dpa-AFX)