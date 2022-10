EQS-Adhoc: Aurasol AG: Wechsel im Aktionärskreis

EQS-Ad-hoc: Aurasol AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurasol AG: Wechsel im Aktionärskreis



06.10.2022 / 12:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aurasol AG: Wechsel im Aktionärskreis



Steinhausen, 06. Oktober 2022: Dem Verwaltungsrat der Aurasol AG ist soeben Folgendes mitgeteilt worden:



Der bisherige Aktionär hat eine Mehrheitsbeteiligung in Höhe von 90% an der Aurasol AG an die MAINVARIANZ GmbH Eschborn/Deutschland veräussert. MAINVARIANZ strebt eine neue strategische Ausrichtung der Gesellschaft an. Künftig soll die Aurasol AG als Holding für Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich dienen. Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Großaktionärs hat der Verwaltungsrat seinen Rücktritt mit Ablauf der nächsten Generalversammlung angekündigt. Es ist geplant auf der kurzfristig einzuberufenden ausserordentlichen Generalversammlung einen Vertreter der MAINVARIANZ in den Verwaltungsrat zu wählen.



Kontakt

Aurasol AG

E-Mail: info@aurasol.ch