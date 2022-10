EQS-News: centrotherm zieht Bilanz zum Halbjahr 2022 und bestätigt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr

EQS-News: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

centrotherm zieht Bilanz zum Halbjahr 2022 und bestätigt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr



06.10.2022 / 10:59 CET/CEST

centrotherm zieht Bilanz zum Halbjahr 2022 und bestätigt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr Blaubeuren, 04. Oktober 2022 – Im ersten Halbjahr 2022 ist die Geschäftsentwicklung für centrotherm positiv verlaufen. Der Konzern erzielte Umsatzerlöse von insgesamt 134,2 Mio. EUR und konnte das EBITDA deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 17,4 Mio. EUR verbessern (1. Halbjahr 2021: Umsatz von 39,7 Mio. EUR und EBITDA von 0,8 Mio. EUR). Zum Umsatz und Ergebnis haben insbesondere Fertigstellungen von Großprojekten im ersten Halbjahr 2022 beigetragen. Das Konzern-EBIT betrug 15,5 Mio. EUR. Nach Steuern belief sich das Konzernergebnis auf 13,4 Mio. EUR. Der Auftragseingang summierte sich in den ersten sechs Monaten auf 116,3 Mio. EUR nach 127, 3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand betrug 245,6 Mio. EUR zum Bilanzstichtag (31.12.2021: 270,6 Mio. EUR). Der Vorstand der centrotherm international AG bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022, die im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2021 veröffentlicht und in der Adhoc-Meldung vom 08. August zum Auftragseingang angehoben wurde. Hinweis: Der Halbjahresfinanzbericht 2022 steht in deutscher Sprache auf unserer Website im

Bereich Investor Relations zum Download bereit.

