ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Biosprit-Hersteller setze seine Strategie weiter um, ohne dass Hindernisse in Sicht seien, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Frühere Pläne zur Begrenzung der lebensmittelbasierten Biokraftstoffproduktion seien laut Konzernchef Claus Sauter "völlig vom Tisch"./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 08:03 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 08:08 / MESZ

