ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analystin Rosie Turner bestätigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Kaufempfehlung für den Spezialchemie- und Pharmakonzern, nachdem die Veranstaltung vielversprechend gewesen sei. Der einzige negative Aspekt sei im Hinblick auf das Jahr 2023 die Auftragslage im Life-Science-Segment, was mit dem Umsatzrückgang im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu begründen sei./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 01:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 01:05 / ET

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------