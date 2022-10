COMCAST - Weiter im Crashmodus?

Comcast Corp. Class A - WKN: 157484 - ISIN: US20030N1019 - Kurs: 30,050 $ (Nasdaq)

Die Comcast-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 61,80 USD aus dem September 2021 in einer massiven Abwärtsbewegung. Im Mai 2022 kam es zum Bruch des Aufwärtstrends seit März 2009. In meiner letzten Analyse vom 28. Juli hatte ich auf einen Einbruch nach den damaligen Quartalszahlen hingewiesen und bei einem Kursstand von 40,04 USD einen weiteren Einbruch gen 31,70 USD prognostiziert. Inzwischen notierte die Aktie im Tief sogar bei 29,28 USD. In dieser Woche erholt sich der Wert etwas, bleibt aber unter der alten Unterstützung bei 31,07 USD.

In der vorletzten Woche durchbrach der Wert die Unterkante des Abwärtstrendkanals seit dem Allzeithoch. Die Abwärtsbewegung beschleunigte sich daraufhin noch einmal.

Erholung nur temporär

Die laufende Erholung in der Comcast-Aktie dürfte ziemlich bald enden. Die Aktie könnte in Kürze in Richtung 27,78 USD oder sogar in Richtung des Aufwärtstrends seit Anfang der 1990er Jahre bei aktuell rund 22,30 USD abfallen.

Für eine Verbesserung des Chartbildes auf mittelfristige Sicht müsste die Aktie nicht nur über 31,70 USD ansteigen, sondern auch in den Trendkanal ab dem Allzeithoch zurückkehren. Dafür ist aktuell ein Wochenschlusskurs über 33,30 USD notwendig. Dann wäre zunächst eine Erholung gen 38 USD möglich.

Fazit: Das Chartbild der Comcast-Aktie macht unverändert einen bärischen Eindruck. Eine Verbesserung des Bildes ist nicht in Sicht.

