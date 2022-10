Rivian: Kurs erneut unter Druck - fast alle Fahrzeuge zurückgerufen!

Die Aktei von Rivian kommt mal wieder unter die Räder. Gerade als die Anleger behgannen sich zu fragen, ob Rivian nicht mal wieder ein Investment wert wäre, da muss der Bauer von Elektro Pick-ups und SUV´s eine Rückruf-Aktion starten, die fast alle bisher produzierten Fahrzeuge betrifft. Die Anleger sind darüber nicht erfreut und schicken die Aktie erneut auf Talfahrt. Heute geht es mal wieder über 10 Prozent in die Tiefe.

13.000 Fahrzeuge werden zurückbeordert

Damit sind von der Aktion immerhin 198 Fahrzeuge nicht betroffen, denn 13.198 Elektroflitzer hat Rivian bislang gebaut und ausgeliefert. Jetzt wurde bei 13.000 davon ein Fehler festgestellt, der dem Fahrer möglicherweise die Kontrolle über die Lenkung verlieren lässt. Die Rückrufaktion lässt jetzt Bedenken aufkommen, dass Rivian seine Produktionsziele für 2022 erneut kürzen muss.

Im März hatte der amerikanischen Autobauer seine Produktionsziele für das Jahr 2022 schon auf 25.000 Fahrzeuge halbiert. Jetzt befürchtet zum Beispiel RBC Capital, dass die Rückrufaktion Rivian in der Zukunft Probleme bereiten könnte. „Wir haben größere Bedenken hinsichtlich der Produktionserwartungen für 2023“,so RBC Capital Markets am Montag in einer Mitteilung.

Wedbush Securities glaubt zwar nicht, dass die Rückruf-Aktion Auswirkungen auf die Produktions- und Lieferziele von Rivian hat, geht allerdings davon aus, dass der Rückruf der Marke Rivian schadet und anhaltende Glaubwürdigkeitsprobleme für die zukünftige Produktion verursachen könnte, wie Reuters in einem Bericht erwähnt.

Weiter Finger weg

Alleine in diesem Jahr hat die Aktie von Rivian etwas mehr als 67 Prozent an Wert verloren. Von ihrem Hoch bei fast 165 Euro beträgt der Kursverlust sogar über 80 Prozent. Das Anleger hier auf eine Gegenbewegung spekulieren möchten ist nicht ungewöhnlich. Allerdings hat die Gegenbewegung schon von rund 20 Dollar auf 36 stattgefunden. Vielleicht wäre sie auch noch ein Stück weitergegangen, wenn Rivian nicht fast alle Fahrzeuge mit einem Fehler ausgeliefert hätte. Daher sollten Anleger jetzt nicht erneut auf eine Gegenbewegung setzen.