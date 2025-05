Börse am Morgen 20.05.2025

Der Dax hat am heutigen Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 24.000 Punkten überschritten. Der deutsche Leitindex kletterte in der Spitze auf ein neues Rekordhoch von leicht über 24.000 Zählern. Als ein möglicher Kurstreiber gilt die wachsende Hoffnung auf eine Annäherung im Ukraine-Konflikt.

Der MDax gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 30.159 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben.Nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte US-Präsident Donald Trump sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht.

Sollten die Gespräche tatsächlich einen Durchbruch bringen, würde das dem Markt einen seit langer Zeit bestehenden Unsicherheitsfaktor nehmen, kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Andere Experten wie LBBW-Analyst Uwe Streich sind skeptischer. "Trumps Telefonat mit Putin gerät zur Farce", schrieb er in einem Kommentar. Putin lehne eine Waffenruhe weiter ab. Trotzdem bezeichnete Trump das zweistündige Telefonat mit dem russischen Premier als "exzellent".

Schott Pharma: Barclays-Empfehlung verleiht Schub

Die Aktien von Schott Pharma haben zum Wochenauftakt noch an der einfachen 200-Tage-Linie gestoppt. Nun könnte die Empfehlung von Barclays genügend Schwung geben, um die Charthürde in Richtung 28 Euro zu überspringen. Vorbörslich kletterten die Papiere des Spezialisten für Arzneimittelaufbewahrung und -verabreichung um fast 3,5 Prozent über den Xetra-Schluss auf 27,85 Euro.

Der Barclays-Experte Gaurav Jain hob den branchenweit größten Anteil an besonders profitablen High-Value-Lösungen (HVS) hervor. Davon getrieben traut er dem Unternehmen nachhaltig hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges Wachstum bei steigender Profitabilität zu. Dabei sei die Bewertung attraktiv.

Gerresheimer sieht Jain gleichzeitig weniger positiv, auch wenn er aufgrund der Bewertung auch hier auf "Overweight" bleibt. Operativ sieht er beim Spezialverpackungshersteller allerdings Risiken für die Jahresziele. Die Aktien pendelten vorbörslich um das Niveau vom Montag.

(mit Material von dpa-AFX)