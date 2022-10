EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG informiert über Ferienimmobilienprojekte

EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HELMA Eigenheimbau AG informiert über Ferienimmobilienprojekte



11.10.2022 / 15:46 CET/CEST

Lehrte, 11. Oktober 2022 – Die HELMA Eigenheimbau AG hatte am 26.09.2022 im Rahmen einer ad-hoc-Mitteilung unter anderem bekannt gegeben, dass ein wesentlicher Subunternehmer des HELMA-Konzerns auskunftsgemäß für sich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat. Inzwischen liegt hierfür auch die amtliche Bekanntmachung vor, so dass es der HELMA-Gruppe nunmehr möglich ist, weitere notwendige Schritte umzusetzen und dazugehörige Details abzustimmen.



So war dieser Subunternehmer im Wesentlichen als Generalunternehmer der Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH und als solcher in verschiedenen Projekten tätig. Alle anderen Unternehmen der HELMA-Gruppe sind von der vorgenannten Insolvenz daher nicht betroffen. Die HELMA Ferienimmobilien GmbH hat die Verträge mit dem Generalunternehmer inzwischen auf der Basis der hierzu vorliegenden Voraussetzungen außerordentlich gekündigt.



Die HELMA-Gruppe als bundesweit tätiger Baudienstleister und Bauträger verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung und arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, die zügige und sichere Fertigstellung der ursprünglich beim Generalunternehmer beauftragten Ferienhäuser nun anderweitig zu gewährleisten. Hierzu befindet sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen mit überwiegend regionalen Handwerksfirmen, die teilweise bereits vorher in den jeweiligen Projekten aktiv waren.



Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG ist zuversichtlich, dass es gelingen wird, mittels einer Direktvergabe an diese qualifizierten Handwerksfirmen eventuelle Behinderungen im Bauablauf so kurz wie möglich zu halten und die Bauarbeiten in allen betroffenen Projekten bereits im Laufe des Monats Oktober fortzusetzen.



Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG (HELMA) ist einer der führenden deutschen Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von individuell geplanten Einfamilienhäusern, welche in traditioneller Massivbauweise („Stein auf Stein“) auf den Grundstücken der Kunden gebaut werden. Über die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH, welche als breit diversifizierter Projektentwickler und Bauträger auftritt, besteht in verschiedenen Metropolregionen Deutschlands ferner die Möglichkeit, das individuelle Traumhaus auch zusammen mit einem passenden Grundstück aus einer Hand zu erwerben. Darüber hinaus verwirklicht die HELMA Wohnungsbau GmbH in ausgesuchten Lagen hochwertige Doppelhaus-, Reihenhaus- und Wohnungsbauprojekte.



Mit der Realisierung von Ferienhäusern und -wohnungen an infrastrukturell gut entwickelten Standorten, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste sowie attraktiven Seen- und Flusslagen und in den Mittelgebirgen in Deutschland, ist die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH mittlerweile die führende Anbieterin in ihrem Marktsegment. Das Angebot richtet sich überwiegend an Privatkunden zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.



Das Tochterunternehmen Hausbau Finanz GmbH komplettiert als Finanzierungs- und Bauversicherungsvermittler das Angebot der HELMA-Gruppe.



Seit der Gründung von HELMA im Jahr 1980 konnten weit über 10.000 attraktive Wohn- und Ferienimmobilien an zufriedene Kunden übergeben werden. Über 400 Mitarbeiter und Fachberater stellen sicher, dass mittlerweile jährlich ca. 1.000 weitere hinzukommen. HELMA - Wir bauen für Ihr Leben gern.



