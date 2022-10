EQS-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: Situation nach 9 Monaten in 2022 und Prognose 2022

EQS-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Schulte-Schlagbaum AG: Situation nach 9 Monaten in 2022 und Prognose 2022



13.10.2022 / 15:03 CET/CEST

Die Schulte-Schlagbaum-Gruppe hat nach 9 Monaten in 2022 konsolidierte Konzernumsatzerlöse in Höhe von rund 48 Mio. € erzielt, die rund 10% über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum liegen. In den Konzernumsatzerlösen sind Zuschläge für höhere Materialkosten enthalten, welche die höheren Materialeinkaufspreise ausgleichen. Bereinigt um diese Materialkostenzuschläge sind die Konzernumsatzerlöse auf dem Niveau des Vorjahres. Das betriebliche Ergebnis (EBIT) der Schulte-Schlagbaum-Gruppe reduzierte sich hingegen auf rund 1,1 Mio. € nach 9 Monaten in 2022, nachdem 2,4 Mio. € im vergleichbaren Vorjahreszeitraum erzielt worden sind. Die Ergebnisveränderung ist im Wesentlichen auf höhere Betriebs- und Personalkosten für Vertrieb, Entwicklung und Service von in der Coronazeit nicht nachzubesetzenden Stellen und positiven Sondereffekten aus Coronahilfen im vergangenen Jahr zurückzuführen. Im Hinblick auf die aktuelle Geschäftssituation sehen wir, dass sich der Rückgang des Auftragseingangs im 3. Quartal mittlerweile gruppenweit beschleunigt hat. Zudem werden aktuell Projekte kundenseitig ins Jahr 2023 verschoben und somit kann der gute Auftragsbestand bei den projektorientierten Gesellschaften nicht in den erwarteten Umsatz umgewandelt werden. Demzufolge können wir das prognostizierte verbesserte Vorjahresergebnis nicht mehr realisieren und gehen aktuell von einem betrieblichen Ergebnis (EBIT) knapp unter dem Niveau der Jahre 2020 und 2019 aus, die jeweils ca. 2,2 Mio. € betragen haben. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Finanzmeldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Schulte-Schlagbaum Konzerns und dessen einzelnen Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Kontakt:

Thorsten Tepper

Kaufmännische Leitung

Tel: 02051/2086-117

Kontakt:

Thorsten Tepper

Kaufmännische Leitung

Tel: 02051/2086-117

E-Mail: thorsten.tepper@sag-schlagbaum.com

