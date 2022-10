EQS-Adhoc: Tonkens Agrar AG: Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2021/2022 liegt deutlich oberhalb der Erwartungen.

EQS-Ad-hoc: Tonkens Agrar AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Tonkens Agrar AG: Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2021/2022 liegt deutlich oberhalb der Erwartungen.



14.10.2022

Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2021/2022 liegt deutlich oberhalb der Erwartungen. Ursächlich sind vor allem außerordentliche Erträge aus der gewährten Überbrückungshilfe des Bundes, aber auch die erhöhten Erzeugerpreise.

Sülzetal, 14. Oktober 2022 – Die Tonkens Agrar AG hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022) bei Konzernumsatzerlösen von rund 17,8 Mio. EUR (Vj. 14,1 Mio. EUR) ein Konzernergebnis vor Steuern von voraussichtlich mehr als 2,2 Mio. EUR bis zu 3,0 Mio. EUR (Vj. -0,2 Mio. EUR) erzielt.

Zwar hatte der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021/2022 über dem Vorjahresniveau liegende Konzernumsatzerlöse sowie die Erwirtschaftung eines positiven Konzernergebnisses vor Steuern prognostiziert, doch fällt das vorläufige Konzernergebnis vor Steuern deutlich höher aus als erwartet. Die Ergebnisausweitung basiert neben den erzielten höheren Erzeugerpreisen für die 2021er Ernte und die Milchproduktion vor allem auf außerordentlichen Erträgen aus der gewährten Corona-Überbrückungshilfe III und III Plus des Bundes. Die gestellten und gewährten Anträge auf Überbrückungshilfe sind dem Wirtschaftsprüfer der Tonkens Agrar AG zu Folge in voller Höhe von 1,3 Mio. EUR auf das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021/2022 anzurechnen, auszuweisen in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

