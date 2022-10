Trading-Chance RWE: Einer der wenigen Felsen in der Brandung

Werbung

Die neuesten US-Inflationsdaten fielen unerfreulich aus. Konjunktursensible Aktien brachen daraufhin ihre Erholungen ab. Aber defensive Aktien wie RWE hielten sich. Und RWE bewegt sich noch in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Da solche Aktien immer rarer werden, können diese jetzt vermehrt Kapital anziehen. Eine Trading-Chance Long.

Wir hatten erst Anfang des Monats einen Inline-Trade auf RWE vorgestellt. Den kann man durchaus halten, denn worum es bei dieser aktuellen Trading-Chance geht, wäre „nur“ ein Anlauf in den Bereich der bisherigen Jahreshochs, nicht um eine zügellose Hausse. Aber da die aktuelle, charttechnische Konstellation einen recht engen Stop Loss erlaubt, kann man hier einen dynamischen Hebel wählen und dadurch dennoch eine lukrative Gewinnperspektive erreichen.

RWE steht grundsolide da

Wo die Gewinne von RWE am Ende dieses Jahres liegen werden, man weiß es nicht. Aber sie werden hoch sein. Ende Juli hatte RWE die Gesamtjahresprognose massiv angehoben, rechnet jetzt mit einem EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) zwischen 5,0 und 5,5 Milliarden Euro nach zuvor 3,6 bis 4,0 Milliarden. Seither sind zwar noch keine neuen Daten eingelaufen. Aber das, was man von RWE derzeit liest, klingt ziemlich zufrieden.

Der geplante Strompreisdeckel wird offenbar eine Preisobergrenze haben, die weit über dem liegt, womit die Stromversorger im Vorfeld kalkuliert hatten und den Gewinn des Konzerns daher nicht ernsthaft beschneiden. Und durch den hohen Anteil erneuerbarer Energien und der nahezu nicht vorhandenen Abhängigkeit von russischen Öl- oder Gasimporten steht RWE vor diesem kritischen Winter grundsolide da. Was sich aus aktueller Sicht 2023 kaum ändern dürfte. Damit ist RWE einer der wenigen Felsen in der Brandung … was sich im Chartbild niederschlägt:

Mittelfristiger Aufwärtstrend verteidigt

Auch die Analysten sehen RWE derzeit mehrheitlich als kaufenswert an, deren durchschnittliches Kursziel liegt derzeit im Schnitt bei 53 Euro, zum Ausstieg rät keiner der Experten. Die solide Gewinnperspektive des Unternehmens und der weiterhin nach oben weisende Daumen der Analysten sind Argumente dafür, dass die RWE-Aktie ihren mittelfristigen Aufwärtstrend, der gerade erst Anfang der Woche einen Test unterzogen wurde, sogar dann halten könnte, wenn der DAX weiter abrutscht. Noch hätte die Aktie im Bereich 38,90/39,10 Euro einen Widerstandsbereich zu bezwingen, bevor man den Test der Aufwärtstrendlinie als erfolgreich abhaken könnte, aber:

Risikofreudige Trader würden sich bereits jetzt auf Basis der Kombination aus charttechnischen und fundamentalen Argumenten einen Long-Einstieg überlegen, auch, weil man jetzt noch deutlich näher an dem Punkt liegen würde, dessen Unterschreiten das bullische Setup eliminieren würde: an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 36,10 Euro. Da man knapp unterhalb dieser Linie einen Stop Loss ansiedeln sollte, läge dieser aktuell näher am Einstiegskurs, zugleich wäre das Kurspotenzial bis zu den mittelfristigen Widerständen bei knapp 44 Euro damit jetzt noch größer.

Trendkonformer Long-Trade nahe am Aufwärtstrend

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 30,269 Euro einen Hebel von ca. 4,75 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 35,70 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 0,54 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf RWE lautet UK2179.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 38,90 Euro, 41,83 Euro, 43,97 Euro

Unterstützungen: 36,26 Euro, 36,10 Euro, 34,40 Euro, 32,52 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf RWE

Basiswert RWE WKN UK2179 ISIN DE000UK21794 Basispreis 30,269 Euro K.O.-Schwelle 30,269 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 4,75 Stop Loss Zertifikat 0,54 Euro

