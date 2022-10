Morphosys: Tot geglaubte leben länger…

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Morphosys bei 146,30 Euro im Januar 2020 und ging anschließend in eine vorläufige Konsolidierung über. Diese wurde jedoch in einen Crash durch den Bruch der Marke von 65,25 Euro umgewandelt und brachte Verlust auf 16,08 Euro bis Anfang September hervor. Aber bereits seit Mai dieses Jahres hat die Abwärtsdynamik sichtlich abgenommen und ist in eine Seitwärtsphase übergegangen. Dies nährt nun die Spekulation um einen möglichen Boden.

Im Stabilisierungsmodus

Solange die Seitwärtsspanne zwischen 16,08 und grob 24,77 Euro anhält, bleibt Morphosys zunächst als neutral zu bewerten. Erst ein Kurssprung darüber dürfte weitere Käufer mobilisieren und Zugewinne an 26,80 und darüber in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 27,87 Euro (fallend) erlauben zu vollziehen. Wann dieses Szenario einsetzt, lässt sich an dieser Stelle noch nicht genau ableiten. Notierungen unterhalb von 16,08 Euro würden unweigerlich zu weiteren Verlusten auf 14,74 und darunter sogar 13,11 Euro führen.