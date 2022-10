Vodafone und Altice schmieden Glasfaser-Allianz in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Vodafone und die französische Altice wollen mit einem Gemeinschaftsunternehmen bis zu sieben Milliarden Euro in den Ausbau der Glasfasernetze in der Bundesrepublik investieren.

Ziel seien rund sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse in den kommenden sechs Jahren, teilte Vodafone am Montag mit. Die Glasfaser-Leitungen sollen nach "modernstem Standard" bis in die heimischen vier Wände verbaut werden, versprach der Telekom-Konkurrent. Das Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmen solle zu gleichen Teilen Vodafone und Altice gehören. Nach einer Zustimmung der Aufsichtsbehörden sollen die Arbeiten im Frühjahr 2023 beginnen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)