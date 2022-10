Volkswagen: Chance auf Doppelboden

Noch im letzten Jahr war die Euphorie unter Anlegern offenbar so groß, dass Volkswagen bei 252,20 Euro ein Mehrjahreshoch markieren konnte. Seitdem allerdings haben sich die Notierungen im Wert halbiert und in der Spitze einen Tiefstand von 120,56 Euro in 2022 erreicht. Zusammen mit dem ersten Verlaufstief aus Juli dieses Jahres und dem aus der Vorwoche könnte in diesem Bereich durchaus der Eindruck eines Doppelbodens entstehen, aus technischer Sicht bedarf es hierzu jedoch weitere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer. Auf jeden Fall sollte die Aktie nun engmaschiger beobachtet werden.

Potenzieller Doppelboden

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst ein Kurssprung mindestens über 130,76 Euro würde in der Volkswagen-Aktie innerhalb der Schwankungszone der letzten Wochen Zugewinne an 140,00 und darüber in den Bereich von grob 151,56 Euro erlauben zu vollziehen. Ein erfolgreicher Abschluss des Doppelbodens geht aber erst mit einem Anstieg mindestens über 153,74 Euro hervor. Nichtsdestotrotz ließen sich aber auch die kleineren Sprünge durchaus profitabel handeln. Notierungen unterhalb von 120,00 Euro sollten jedoch tunlichst vermieden werden, dies würde nämlich mit potenziellen Abschlägen auf 115,48 und darunter sogar 111,10 Euro einhergehen.