BP übernimmt Biogas-Hersteller Archaea Energy

Der britische Ölkonzern BP will grüner werden und sich weitere Standbeine im Energiebereich aufbauen, die nichts mit Öl zu tun haben. Dies ist schon jahrelange Politik. Nun hat BP den US-Hersteller von Biogas Archaea Energy für insgesamt 4,1 Mrd. Dollar inklusive aller Schulden übernommen. BP zahlt 26 Dollar je Aktie. Nach Veröffentlichung des Angebots stieg die Aktie von Archaea um von 17,50 Dollar um fast 50 Prozent nach oben.

BP will Archaea in den Bereich der Bioenergie einordnen und so seinen Einfluss in der Sparte der Erneuerbaren Energie ausbauen. Archaea betreibt derzeit 50 Biogas- und Gas-to-Energy-Anlagen in den USA. Langfristig plant BP, seinen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bis 2030 auf rund 2 Mrd. Dollar mehr als zu verdoppeln.

BP wird noch lange von Öl abhängen, es ist aber ein gutes Zeichen, dass der Konzern sein Angebot weiter diversifiziert. So ist er gut aufgestellt. Weiterer Vorteil: Durch die Einnahmen aus dem Ölgeschäft kann BP solche Übernahmen stemmen. Die Dividendenperle bleibt damit interessant – gerade auch für Kleinanleger.

(mit Material von dpa-AFX)