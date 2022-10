EQS-News: aifinyo weiter auf Wachstumskurs: Rohertrag +68 % im dritten Quartal 2022

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

aifinyo weiter auf Wachstumskurs: Rohertrag +68 % im dritten Quartal 2022



18.10.2022 / 06:00 CET/CEST

Q3: Transaktionsvolumen 105,1 Mio. EUR (+44 %), Rohertrag 3,5 Mio. EUR (+68 %)

9M: Rohertrag 9,4 Mio. EUR (+60 %), EBT von -0,33 auf 0,41 Mio. EUR

Ergebnis auf allen Ebenen deutlich verbessert

Ausblick: Im Wettbewerb für gesamtwirtschaftlich schwierige Zeiten gut positioniert

Dresden/Berlin, 18. Oktober 2022 – Die aifinyo AG hat ihren profitablen Wachstumskurs im dritten Quartal 2022 fortgesetzt. Dabei stieg das Transaktionsvolumen sogar auf Rekordniveau. Das Ergebnis wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal auf allen Ebenen deutlich verbessert. Auch im 9-Monats-Zeitraum ist die Entwicklung des Betreibers einer in Deutschland einzigartigen cloudbasierten Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen deutlich positiv.



Zwischen Juli und September 2022 hat aifinyo das Transaktionsvolumen von 72,7 Mio. EUR um 44,4 % auf das Rekordniveau von 105,1 Mio. EUR gesteigert. Die Gesamtleistung nahm um 14,5 % auf 14,5 Mio. EUR zu. Der Rohertrag (Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens) als eine der wichtigsten Key Performance Indicator des Unternehmens legte im dritten Quartal um 68,4 % auf 3,5 Mio. EUR zu. Die deutlich überproportionale Steigerung im Vergleich zur Gesamtleistung ist auf einen veränderten Produktmix zurückzuführen.



Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat aifinyo im Berichtszeitraum ebenfalls deutlich von 0,24 Mio. EUR dritten Quartal 2021 (bereinigt um die Kosten für eine Kapitalerhöhung) um 37,3 % auf 0,33 Mio. EUR gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal von -0,15 Mio. EUR auf 0,1 Mio. EUR verbessert, obwohl die Risikokosten aufgrund des schwieriger werdenden gesamtwirtschaftlichen Umfelds gestiegen sind. Aufgrund des anhaltend schwierigen Umfeld hat aifinyo die Risikostandards verschärft.



Starke Entwicklung im 9-Monats-Zeitraum

Die positive Entwicklung von aifinyo im laufenden Jahr zeigt sich auch im 9-Monats-Zeitraum. Im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Vorjahres ist das Transaktionsvolumen um 35,1 % auf 263,0 Mio. EUR gestiegen. Der Rohertrag legte um 59,9 % auf 9,4 Mio. EUR zu, das EBIT um 263,8 % auf 1,0 Mio. EUR und das EBT wurde von -0,33 Mio. EUR auf 0,41 Mio. EUR verbessert.



„aifinyo hat sich im laufenden Jahr sehr positiv entwickelt. Operativ sind wir profitabel gewachsen. Strategisch haben wir uns mit der Übernahme von Billomat, deren Integration weitestgehend abgeschlossen ist, und neuen Tools für unser Smart-Billment-Ökosystem wie der Flatrate für B2B-Auslandsüberweisungen weiterentwickelt“, sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. „Wie so vielen Unternehmen fällt uns eine Prognose für die kommenden beiden Quartal schwer, doch gehen wir selbstbewusst in die gesamtwirtschaftlich voraussichtlich schwierigen Wintermonate. Hohe Liquidität und niedrige Kosten sind in unsicheren Zeiten für unsere Kunden umso wichtiger. Bei beidem unterstützt aifinyo Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind im Wettbewerb sehr gut positioniert, um Chancen zu nutzen und Marktanteile zu gewinnen.“



Kennzahlenübersicht (vorläufig): In TEUR Q3/2021 Q3/2022 9M/2021 9M/2022 Transaktionsvolumen 72.775 105.078 194.610 262.973 Gesamtleistung 12.642 14.469 33.440 42.356 Rohertrag 2.058 3.465 5.882 9.406 EBIT inkl. Einmaleffekte 32 332 285 1.037 EBIT exkl. Einmaleffekte 242 350 495 1.230 EBT inkl. Einmaleffekte -145 95 -334 414 EBT exkl. Einmaleffekte 65 113 -124 608

Weitere Informationen finden Sie auf



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden.



Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt.



Verantwortlich

aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO)

Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail:



Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

