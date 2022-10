Lohnt es sich jetzt, Nordex-Aktien ins Depot zu legen?

Nordex ist auf dieser Seite schon öfters besprochen worden. Die Quintessenz: Finger weg! Auch wenn der Hersteller von Turbinen für Windräder kein Mangel an Aufträgen hat und sich durch einen hohen Umsatz auszeichnet – im letzten Jahr lag er bei über 5,4 Mrd. Euro – so hat der Konzern ein enormes Margenproblem. Dieses äußert sich in tiefroten Zahlen. Im letzten Jahr schrieb Nordex einen Verlust von 230 Mio. Euro und in den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres lag er bei schon 283 Mio. Euro.

Nun hat sich etwas bewegt: Nach den letzten Zahlen hat Nordex den durchschnittlichen Verkaufspreis erhöht und so die Margen aufgebessert: von 690.000 Euro je MW auf 900.000 Euro. Das ist eine dringend benötigte Steigerung von über 30 Prozent. Der Aktie tun diese Zahlen gut: Sie legte bereits heute um über 5,3 Prozent auf 8,70 Euro zu. Auf Wochensicht liegt das Plus sogar bei über 12 Prozent.

Im letzten März kostete eine Aktie 25,53 Euro – von diesem Hoch ist sie immer noch sehr weit entfernt. Sie müsste vom jetzigen Kurs rund 190 Prozent steigen. Weiteres Problem für Anleger: Nordex hat die im Umlauf befindlichen Aktien stetig erhöht:

2018: 96,98 Mio.

2019: 106,68 Mio.

2020: 117,35 Mio.

2021: 160,02 Mio

2022: 211,95 Mio.

Das bedeutet für Anleger, die schon länger dabei sind: Es dauert, bis die alten Kurse wieder erreicht sind. Wenn sie überhaupt erreicht werden – denn sollte Nordex Gewinne erzielen, wird dieser auf mehreren Aktien verteilt.

Allerdings ist diese Frage für Anleger weniger interessant, die noch keine Aktien haben und jetzt einsteigen wollen. Ob die besseren Margen die von vielen erhoffte Trendwende ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Sie machen ohne Zweifel Mut, aber man muss dennoch auf endgültigen Quartalszahlen warten, die am 15. November veröffentlicht werden.

Um auf die Frage im Titel zurückzukommen: Die besseren Margen haben das Interesse wieder geweckt und dazu geführt, dass Nordex auf die Watchlist landet.