Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Swiss Re schätzt den Schaden durch Hurrikan Ian auf 1,3 Mrd. USD



18.10.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Swiss Re erwartet für das 3. Quartal 2022 einen Verlust der Gruppe von rund 0,5 Mrd. USD

Swiss Re wird ihr Ziel für die Eigenkapitalrendite (ROE) der Gruppe von 10% für 2022 voraussichtlich nicht erreichen, hält aber an ihren Profitabilitätszielen für 2024 fest1

Swiss Re ist auf Kurs, ihre Ziele für 2022 in Life & Health Reinsurance (L&H Re) und Corporate Solutions zu erreichen, wird aber das Ziel für den Schaden-Kosten-Satz auf normalisierter Basis2 in Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) voraussichtlich nicht erreichen

Swiss Re weist weiterhin sehr starke Kapitalposition aus mit einer SST-Quote der Gruppe von 274% per 1. Juli 2022 Zürich, 18. Oktober 2022 – Swiss Re schätzt den vorläufigen Schaden durch Hurrikan Ian auf rund 1,3 Mrd. USD3, was zu einem erwarteten Verlust der Gruppe von rund 0,5 Mrd. USD für das dritte Quartal 2022 führt. Auch wenn das für 2022 angestrebte Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10% für die Gruppe angesichts der Auswirkungen von Naturkatastrophen, des Ukraine-Kriegs und der Volatilität der Finanzmärkte voraussichtlich nicht erreicht werden kann, bleibt die Gruppe für die mittelfristigen Aussichten zuversichtlich und hält an ihren Profitabilitätszielen für 2024 fest. Hurrikan Ian traf am 28. September 2022 im Westen Floridas als Hurrikan der Kategorie 4 auf Land. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von etwa 150 Meilen pro Stunde (240 km/h) war Ian einer der stärksten Hurrikane, der jemals auf das Festland der USA getroffen ist, und setzte die betroffene Region nicht nur extremen Winden, sondern auch Sturmfluten und sintflutartigen Regenfällen aus. Swiss Re schätzt den vorläufigen versicherten Gesamtschaden von Hurrikan Ian auf 50–65 Mrd. USD4. Diese vorläufigen Schätzungen unterliegen Unsicherheiten und müssen unter Umständen noch angepasst werden, da die Schadenmeldungen und -ermittlungen weiterhin laufen. L&H Re und Corporate Solutions sind weiterhin auf Kurs, um ihre jeweiligen Ziele für 2022 zu erreichen, nämlich einen Gewinn von rund 300 Mio. USD und einen ausgewiesenen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 95%. Der ausgewiesene Schaden-Kosten-Satz und derjenige auf normalisierter Basis von P&C Re wurden im dritten Quartal durch einen Anstieg kleiner bis mittelgrosser Schäden beeinträchtigt, der teilweise auf die wirtschaftliche Inflation zurückzuführen ist. Infolgedessen ist es unwahrscheinlich, dass P&C Re ihr Ziel eines Schaden-Kosten-Satzes auf normalisierter Basis von weniger als 94% für 2022 erreichen wird. Swiss Re behält ihre sehr starke Kapitalposition bei mit einer SST-Quote der Gruppe von 274% per 1. Juli 2022. Dies ermöglicht es Swiss Re, dank steigenden Preisen in der Rückversicherungsbranche profitable Chancen zu nutzen und gleichzeitig ihren Prioritäten im Kapitalmanagement verpflichtet zu bleiben. Die Ergebnisse der Gruppe für das dritte Quartal werden am 28. Oktober 2022 bekannt gegeben. 1 Genauere Angaben zu den Zielen für 2024 finden Sie in den Veröffentlichungen zum Investorentag im April 2022. 2 Die normalisierte Schaden-Kosten-Quote geht von einer durchschnittlichen Belastung durch grosse Naturkatastrophenschäden aus und berücksichtigt nicht die Entwicklung der Rückstellungen aus Vorjahren. 3 Abzüglich Retrozessionen und vor Steuern. 4 Inklusive National Flood Insurance Program (NIFP). Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

Mit diesem Link gelangen Sie zur Swiss Re Webseite: Swiss Re.com. Swiss Re

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 80 Geschäftsstellen weltweit tätig. Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.

Ende der Insiderinformation