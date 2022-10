Trading-Chance Uber: Auf der Short-Seite nachlegen

Werbung

Anfang August hatten wir bei der Uber-Aktie von Long auf Short gedreht. Seither hat sich dieser Short-Trade vom 5.8. tadellos entwickelt. Aber wenn man die Aktie und ihr Chartbild auf neue Gelegenheiten abklopft, kommt man jetzt nicht auf den Gedanken auf Long zu drehen, sondern eher, Short zu gehen oder bestehende Short-Trades aufzustocken.

Operativ lief es beim Fahrdienstleister Uber im ersten Halbjahr gut. Bleibt das so? Das wird sich am 1. November zeigen, dann stehen die Ergebnisse des dritten Quartals an. Aber das operative Geschäft ist in Bezug auf den bereits seit Frühjahr 2021 laufenden Abwärtstrend gar nicht das ausschlaggebende Element. Da geht es vor allem um zwei andere Faktoren.

Wen das US-Arbeitsministerium seinen Plan durchsetzt, wird es ungemütlich

Zum einen hatte sich Uber Anfang des Jahres bei anderen Unternehmen über Aktien eingekauft. Man beteiligte sich an branchennahen Unternehmen wie Grab Holdings, DiDi Global, Zomato und Aurora Innovation. Da die Aktien aber allesamt miserabel liefen, musste Uber für das zweite Quartal kräftige Abschreibungen vornehmen, die den operativen Gewinn in einen Verlust verwandelten. Und die Aktien dieser Beteiligungen haben sich im dritten Quartal nicht erholt.

Hinzu kommt, dass das US-Arbeitsministerium überlegt, ob man Uber-Fahrer nicht als Angestellte klassifizieren müsste, was bislang nicht der Fall ist. Die Nachricht über diese Pläne löste den kräftigen Abwärtsruck der Uber-Aktie am 11. Oktober aus, das zeigt schon: Käme es so, würde das Uber einiges mehr an Geld kosten. Argumente, wieso die Uber-Aktie nachhaltig aus ihrem immer wieder bestätigten Abwärtstrendkanal herauskommen sollte, sind also dünn gesät.

Nach oben wartet eine massive Widerstandszone, nach unten wäre Luft

Denkbar wäre, dass der Uber-Aktie ein Gap Close, also das Schließen der Abwärts-Kurslücke vom 11. Oktober, gelingt. Das hieße, der Kurs könnte kurzfristig Richtung 27,50 US-Dollar laufen. Darüber aber würde der Weg immens steinig. Zwischen 27,50 und 30,00 US-Dollar warten mehrere markante Charthürden auf die Aktie, die 200-Tage-Linie und die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals inklusive. Auf der Unterseite hingegen sind die potenziellen Unterstützungen dünn gesät:

Die Aktie hatte die Unterstützungslinie bei 24,81 US-Dollar zwar bislang auf Schlusskursbasis gehalten, kommt aber von dieser Linie nicht recht weg. Das deutet an, dass die Nachricht über einen denkbaren Angestellten-Status der Uber-Fahrer eine nachhaltige Wirkung erzielt hat. Das dürfte das bärische Lager darin bestärken, Uber unter Druck zu halten. Und sollte diese jetzt verteidigte Linie fallen, wäre die nächste potenzielle Auffanglinie bei 19,89 US-Dollar womöglich auch nur eine Etappe auf dem Weg nach unten, denn Sie sehen es im Chart: Die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals ist mittlerweile weit nach unten gelaufen!

Ein Short-Trade unterhalb massiver Charthürden

Wir stellen Ihnen dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit von J.P. Morgan vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und Knockout-Level bei 35,342 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von knapp 2,75. Den Stop Loss legen wir, bezogen auf die Aktie, auf 30,40 US-Dollar, das entspricht bei einem aktuellen Euro/US-Dollar-Kurs von 0,98 einem Kurs von 0,40 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Uber lautet JA3GEH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 26,69 US-Dollar, 28,28 US-Dollar, 28,80 US-Dollar, 29,91 US-Dollar

Unterstützungen: 24,81 US-Dollar, 22,94 US-Dollar, 19,89 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Uber

Basiswert Uber WKN JA3GEH ISIN DE000JA3GEH6 Basispreis 35,342 US-Dollar K.O.-Schwelle 35,342 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent J.P. Morgan Hebel 2,75 Stop Loss Zertifikat 0,40 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.