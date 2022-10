Fluglotsenstreik in Italien - Verbindungen nach Deutschland betroffen

ROM (dpa-AFX) - Flugreisende aus oder in Richtung Italien müssen sich an diesem Freitag auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Wegen eines Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung Enav bleiben zahlreiche Flieger verschiedener Airlines voraussichtlich am Boden. Gestreikt wird laut Enav unter anderem an den Flughäfen in Rom, Mailand Malpensa und Venedig. Auch Ziele in Deutschland sind betroffen: Italiens Staatsairline Ita Airways kündigte an, dass Flüge zwischen Frankfurt am Main und Mailand, Düsseldorf und Mailand sowie München und Rom gestrichen wurden. Die Billigfluglinie Easyjet sagte den Flug von Berlin nach Rom für Freitag ab.

Grund für den Warnstreik sind ausgebliebene Einigungen in laufenden Verhandlungen mit Enav, wie mehrere Gewerkschaftsbünde mitteilten. Darin geht es demnach unter anderem um die Organisation der Arbeitsschichten und Vertragsverlängerungen für die Beschäftigten./jon/DP/men