Continental erhält Großaufträge für Fahrzeug-Displays

Leipzig (Reuters) - Der Autozulieferer Continental hat Großaufträge im Volumen von mehr als zwei Milliarden Euro für neuartige Fahrzeug-Displays erhalten.

Damit steige das gesamte Auftragsvolumen für derartige Bildschirme mit einem Serienstart nach 2022 auf mehr als sieben Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Continental ließ offen, welche Autohersteller Kunden für die großformatigen Bildschirme seien, die sich über die gesamte Breite des Cockpits erstreckten. Gefertigt werden sollten die Bildschirme, die rund fünfmal so groß seien wie herkömmliche Instrumente, in ausgewählten Fabriken.

