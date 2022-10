PNE - Windenergieaktie unter Strom! Anteilsverkauf von MORGAN STANLEY in Planung!

PNE AG - WKN: A0JBPG - ISIN: DE000A0JBPG2 - Kurs: 18,480 € (XETRA)

Im Nachhinein betrachtet erwies sich der gescheiterte Übernahmeversuch des Windparkprojektierers - und betreibers PNE durch die Morgan Stanley im Jahr 2018 für die Aktionäre als Glücksfall. Denn sie hätten damals nur 4,00 EUR je Aktie bekommen. Inzwischen steht die Aktie um die 19 EUR und es könnte noch mehr werden.

Morgan Stanley möchte aussteigen

Denn wie gestern am späten Abend bekannt gegeben wurde, führt die Photon Management GmbH, die im Besitz von Morgan Stanley ist, ergebnisoffene Vorgespräche mit potenziellen Interessenten über den kompletten Erwerb der gehaltenen Beteiligung. Das sind aktuell knapp 40 % der PNE-Aktien. Der Clou: Sollte es tatsächlich zum Komplettverkauf kommen bzw. der Erwerber mindestens 30 % der PNE-Aktien kaufen, würde das ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre auslösen. Dass diese mit weniger abgefunden werden, als der Erwerber für die Morgan-Stanley-Beteiligung zahlen wird, ist folglich unwahrscheinlich. Selbstverständlich steht noch in den Sternen, ob es überhaupt zu einem Deal kommen wird und zu welchem Kurs Morgan Stanley seine Aktien veräußern möchte.

Die PNE-Aktie springt heute auf ein neues Mehrjahreshoch. Investierte Anleger können sich zurücklehnen und auf die weiteren Entwicklungen in dieser Angelegenheit warten.

PNE-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)