BMW: Sommerhochs noch immer erreichbar

Ende 2021 biss sich BMW im Bereich einer Hürde um 92,50 Euro noch die Zähne aus, Anfang dieses Jahres gelang es schließlich auf einen Wert von 100,42 Euro zuzulegen. Die Freude währte allerdings nur kurz, wenig später stürzte das Papier regelrecht auf 67,58 Euro ab. Genau in diesem Bereich versucht der Wert einen tragfähigen Boden aufzubauen, der mit einem zweiten Tief bei 68,44 Euro immer weiter zu gelingen scheint. Über den diesjährigen Abwärtstrend kam BMW allerdings noch nicht hinweg, hierzu bedarf es weiterer Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer, die sich zeitnah noch auszahlen könnten.

Fazit:

Noch kämpfen Bullen um eine nachhaltige Beendigung des laufenden Abwärtstrends, diese kann aber erst mit einem Kurssprung über 78,86 Euro in greifbare Nähe rücken und würde anschließend Kurspotenzial an 81,13 und 84,47 Euro freisetzen können. Um an einem solchen Szenario überproportional profitieren zu können, könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK8EXV zum Einsatz kommen. Rechnerisch hieße das für die Ziele ein Niveau bei 1,15 und 1,48 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch den Bereich von vorläufig 76,00 Euro nicht überschreiten. Zeitgleich würde damit ein Stopp-Kurs im Schein von 0,63 Euro einhergehen. Die gesamte Renditechance beliefe sich dann auf 85 Prozent.