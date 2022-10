DAX: Index markiert frisches Wochenhoch

Der Deutsche Aktienindex DAX vollzieht seit Ende Oktober eine fortlaufende Erholungsbewegung und konnte im heutigen Handelsverlauf innerhalb dieses Trends frische Verlaufshochs um 13.000 Punkten markieren. Damit steigt nun die Wahrscheinlichkeit einer fünfwelligen Impulswelle, die für den weiteren Verlauf von höchster Wichtigkeit ist.

Für gewöhnlich kommen fünfwellige Kursbewegungen einem Impuls gleich, dies könnte für die nächsten Monate weiteren Auftrieb bedeuten, nachdem zuvor allerdings eine Konsolidierung in dreiwelliger Gestalt den vorherigen Anstieg auskorrigiert hat.

Kurzfristig wären weitere Gewinne an 13.170 Punkte vorstellbar, anschließend ein Rückläufer zurück auf 12.400 Zähler. Aber erst von dort aus dürfte dann der Bereich zwischen 13.564 und 13.600 Punkten in Angriff genommen werden.

Ein bärisches Szenario wäre dagegen unterhalb von 12.000 Punkten zu erwarten, ein zweiter Test der Jahrestiefs bei 11.862 Punkten sollte dann zwingend seitens der Marktteilnehmer einkalkuliert werden.

Die meisten Wirtschaftsnachrichten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig die USA melden noch um 15:45 Uhr den S&P Global Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe per Oktober (vorläufig). Ab 17:00 Uhr wird US-Finanzministerin Janet Yellen auf dem Securities Industry and Financial Markets Association Annual Meeting in New York eine Rede abhalten.