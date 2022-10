DEUTSCHE POST - Erholung kann weitergehen

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 34,145 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Post markierte am 31. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie im September 2022 auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 zurück. Dieses Retracement liegt bei 29,83 EUR.

Seitdem erholt sich der Wert deutlich. In der letzten Woche gelang der Ausbruch über den Widerstand bei 33,44 EUR und damit über das letzte Zwischentief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Dieser Ausbruch kann als Fortsetzungssignal für die Erholung der letzten Wochen gewertet werden.

Erholung hat noch Potenzial

Die Aktie der Deutschen Post kann auch in den nächsten Wochen weiter zulegen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit Januar 2022 bei aktuell 38,03 EUR oder sogar an die beiden EMAs 200 und 50 (Wochenbasis) bei 40,11 bzw. 40,60 EUR ist möglich. Sollte der Wert aber wieder unter 33,44 EUR abfallen, wäre mit einem erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 29,83-28,90 EUR zu rechnen.

Fazit: Die Aktie der Deutschen Post hat sich weiteres Aufwärtspotenzial verschafft. Auch wenn sie dieses Potenzial vollständig ausschöpft, wäre noch immer keine Trendwende geschafft.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)